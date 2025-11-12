La salteña Josefina Fernández brilló con el oro en gimnasia artística

Entre el 4 y el 8 de noviembre pasado se llevó a cabo en Buenos Aires el Torneo Nacional Federativo de Gimnasia Artística 2025 y Salta, después de muchos años, volvió a quedar en la cima al conquistar medalla de oro del Nivel B.



Es que la pequeña Josefina Fernández, del club Oxígeno Salta, rompió todos los moldes en la categoría cintas y se quedó con la máxima presea entre las participantes de todo el país y logró un sexto puesto en categoría Mazas.



Asimismo, Sofía Caro y Liz Valverde también lograron consagrarse campeonas nacionales en dúo en la categoría Preinfantil.



Cabe destacar que de las 15 gimnastas que presentó Oxígeno Salta, también lograron subirse al podio con el tercer puesto en la categoría Equipo, Eluney Sánchez, Kiara Andrade y Eugenia Ovando.



Además Antonia Toledo obtuvo medalla de bronce en Pelota y fue sexta en Cuerda, al igual que Kiara Andrade, que logró bronce en Cinta y General.

Y tras las consagraciones, Roxana Rearte, directora de Oxígeno, destacó que "nos preparamos todo el año para poder pasar el provincial y clasificar al nacional. Teníamos expectativas, pero no sabíamos bien a qué nos enfrentábamos, porque el nivel es muy alto".



"La verdad que quedamos muy felices del trabajo de las nenas, porque vimos que están en el camino correcto, que están haciendo un buen trabajo", concluyó la directora.