El TC2000 vuelve a Salta con Matías Rossi acelerando a fondo hacia del título

Más de seis años separan nuestra actualidad de la última vez que el TC2000 se presentó en Salta. El recuerdo más cercano de la categoría corriendo sobre el cemento del autódromo Martín Miguel de Güemes fue el 21 de julio de 2019, y desde ese día ninguna competencia nacional llegó a nuestra ciudad por diferentes razones.

Al año siguiente se instaló la pandemia de coronavirus que paralizó al mundo entero; además, los costos hicieron imposible que cualquier categoría se anime a correr en Salta y la falta de obras en el autódromo capitalino también incidió en la ausencia de pilotos nacionales. Sin embargo, todo eso quedó atrás y el próximo 23 de noviembre el TC2000 romperá seis años de ausencia.

La categoría llegará a Salta con diez equipos en su grilla y 31 pilotos. En el Güemes se disputará la 11ª fecha del calendario, la penúltima del año, que podría definir al campeón si los resultados caen de lado de Matías Rossi, actual líder de la campaña con 187 puntos.

El Misil Rossi, piloto del Toyota Gazoo Racing, le lleva una ventaja de 32 puntos a Emiliano Stang, su compañero de equipo. Entre ambos ganaron casi el cincuenta por ciento de las carreras disputadas hasta el momento puesto que Stang suma tres victorias (Oberá Buenos Aires y Concordia) y Rossi acumula dos (General Roca y los 200 km de Buenos Aires).

Rossi no solo lidera las estadísticas de puntos acumulados, sino también la de pole positions ganadas con tres en la temporada y también es quien más récords de vuelta tiene (3). Rossi y el Toyota Gazoo Racing dominan la presente campaña de TC2000 y buscarán en Salta extender su dominio hasta llegar al campeonato.