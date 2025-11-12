PUBLICIDAD

Pobreza
Narcotráfico en Salta
Asamble en Central Norte
TC2000
Hablemos de lo que viene
Cerillos
cerrillos
Educación
Rosario de Lerma
Chaya Barrionuevo
Espectáculos

Murió el actor Jorge Lorenzo, conocido por sus papeles en "El marginal", "ATAV 2" y "Casi Ángeles"

El actor falleció el 12 de noviembre a los 66 años. Tenía una extensa trayectoria en TV, cine y teatro, destacándose en “El marginal”, “ATAV 2” y “Son amores”.
Miércoles, 12 de noviembre de 2025 23:56
El actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro, falleció este miércoles 12 de noviembre. Tenía 66 años.

En los últimos años, Lorenzo alcanzó gran popularidad por sus participaciones en producciones televisivas como "El marginal""En el barro" y "ATAV 2" (Argentina, tierra de amor y venganza).

Su carrera en televisión fue vasta, participando en éxitos como "Casi Ángeles""Son amores""Costumbres argentinas", "Soy Gitano", "099 Central", "Alma Pirata" y "Rincón de Luz", entre muchas otras producciones.

Sin embargo, ganó mucha popularidad con su personaje de "Capece", el guardiacárcel que se convirtió en la mano derecha del director del Penal de San Onofre" que luego pasó a ser como una especie de director general de cárceles, Sergio Antín, interpretado por Gerardo Romano.

 

 

En cine, participó en películas como "La larga noche de Francisco Sanctis", "Hermanas" y "La Rosales".

Su recorrido teatral fue "amplio y diverso", transitando tanto el circuito independiente como el comercial. Formó parte de obras destacadas como "Potestad", "Rojos Globos Rojos", "La tempestad", "La lección de anatomía" y "El Diluvio que viene".

El sindicato de actores lo despidió afectuosamente y destacó que Lorenzo era un "comprometido participante de nuestras movilizaciones y actividades en defensa de la cultura y los derechos".

