Un robo en la zona sureste terminó con un joven detenido tras una rápida persecución policial

El mediodía en la zona sureste de la Capital se vio alterado por una escena breve pero tensa: un joven escapando a toda velocidad en motocicleta con varios elementos hurtados de un comercio. El hecho ocurrió sobre la ruta provincial 26, a la altura de avenida Monseñor Tavella, y terminó con el sospechoso detenido a pocas cuadras, luego de una rápida persecución.

El dueño del local fue quien dio aviso inmediato al Sistema de Emergencias 911, aportando las características del ladrón y del rodado en el que huyó. Con esos datos, los efectivos del Departamento Motorista de Emergencia Policial iniciaron un operativo cerrojo en la zona, que permitió localizar al joven de 21 años cuando intentaba esconderse entre calles internas del barrio.

Durante el procedimiento, la moto utilizada en el robo fue secuestrada y trasladada a sede policial para las pericias correspondientes. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía Penal 3, que interviene en la causa por hurto en grado consumado.

Los investigadores analizan ahora las cámaras de seguridad del sector para determinar si el joven actuó solo o con cómplices, mientras el damnificado formalizó la denuncia en la comisaría de la jurisdicción.