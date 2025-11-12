PUBLICIDAD

Decomiso de carne

Hallaron 150 kilos de carne podrida que eran transportados sin control en Rosario de Lerma

El operativo dejó al descubierto una situación alarmante: un hombre de 50 años llevaba carne vacuna sin refrigeración ni certificados sanitarios. La Fiscalía Penal de Rosario de Lerma ordenó el decomiso del cargamento y la infracción por violar el artículo 201 del Código Penal.
Miércoles, 12 de noviembre de 2025 07:02
Secuestraron carne no apta para el consumo humano en Rosario de Lerma.
Un fuerte olor alertó a los efectivos de la Policía Rural y Ambiental de El Carril cuando detuvieron un vehículo en un camino alternativo de Rosario de Lerma. En la parte trasera, los agentes hallaron 150 kilos de carne vacuna en evidente estado de descomposición, sin refrigeración ni documentación sanitaria que avalara su procedencia.

El conductor, un hombre de 50 años, no pudo justificar el origen del producto ni mostrar las condiciones mínimas exigidas para su transporte. De inmediato, la Fiscalía Penal Delegación Rosario de Lerma dispuso el secuestró y decomiso de toda la carga, por tratarse de carne no apta para el consumo humano.

Además, se lo infraccionó por violar el artículo 201 del Código Penal, que castiga a quienes pongan en circulación alimentos que puedan representar un riesgo para la salud pública.

Los investigadores no descartan que el cargamento estuviera destinado a su venta en carnicerías o ferias informales, lo que podría haber puesto en peligro a decenas de consumidores.

El decomiso fue considerado un operativo clave para evitar un posible brote de intoxicación alimentaria y, al mismo tiempo, una advertencia para quienes continúan operando al margen de las normas sanitarias.


 

