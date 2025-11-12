Turismo: la Puna es parte de “Salta para los salteños”

La Cámara de Turismo de San Antonio de los Cobres participa de la iniciativa provincial “Salta para los salteños”, una propuesta impulsada por las cámaras de turismo del interior con el objetivo de difundir y fortalecer los destinos locales dentro de la provincia. En esta oportunidad se sumaron los municipios de Iruya y San Lorenzo.

Al respecto, el presidente de la entidad, David Sarapura, comentó que la propuesta consiste en una caravana de promoción turística que recorre distintas ciudades del territorio salteño.

“Este fin de semana estuvimos primero en Rosario de la Frontera y luego en Metán. En estos lugares nos recibieron intendentes y representantes de las cámaras y secretarías de Turismo de los municipios. Para nosotros fue algo muy positivo, ya que pudimos comprobar que hay mucha gente que aún no conoce la Puna y está interesada en visitarla”, señalaron desde la Cámara de Turismo.

Durante dichas visitas se entregó material informativo sobre los atractivos turísticos de San Antonio de los Cobres y la región puneña, junto con los contactos de prestadores locales que ofrecen servicios turísticos.

La caravana continuará su recorrido el próximo fin de semana por las ciudades de Orán y Tartagal, donde las instituciones participantes esperan seguir despertando el interés de los salteños por conocer y disfrutar de los paisajes y experiencias que ofrece la Puna.