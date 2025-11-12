PUBLICIDAD

12 de Noviembre, Salta, Argentina
Tragedia vial en Salta
johnny depp en argentina
johnny depp en argentina
Secuestro extorsivo en Aguas Blancas
cerrillos
casos de sífilis
Auto secuestrado
Fuga y recaptura
Siniestro vial
Auto secuestrado

Recuperaron en Salta un auto con pedido de secuestro de Jujuy durante un control vial

Efectivos de la Policía Vial recuperaron un vehículo que registraba pedido de secuestro en la provincia de Jujuy. El operativo se realizó en la avenida San Martín y Usandivaras, en la ciudad de Salta. El conductor fue demorado y puesto a disposición de la Justicia.
Miércoles, 12 de noviembre de 2025 09:33
Durante un control vehicular rutinario llevado a cabo en avenida San Martín y Usandivaras, personal de la Dirección General de Seguridad Vial detectó que uno de los automóviles fiscalizados presentaba pedido de secuestro vigente solicitado por autoridades de la provincia de Jujuy.

Según informaron fuentes oficiales, el procedimiento se desarrolló ayer en horas de la tarde, en el marco de los operativos de prevención y control que la Policía realiza de manera constante en distintos puntos estratégicos de la Capital.

Al solicitar la documentación correspondiente, los efectivos constataron -a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP)- que el rodado estaba requerido por la Justicia jujeña. Inmediatamente, se procedió al secuestrar el vehículo y a demorar al conductor, quien quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal.

La Fiscalía Penal interviniente dispuso el secuestro del automóvil y el inicio de las actuaciones correspondientes para determinar la procedencia del vehículo y la responsabilidad del conductor.


 

