"Ecos del Alma": experiencia artistica del Hospital de Día Monte Carmelo

El próximo sábado desde las 19 horas, en el Centro Cultural América (Mitre 23), se presentará "Ecos del Alma", una experiencia artística inédita creada en el Hospital de Día Monte Carmelo, dependiente del Ministerio de Salud Pública de Salta.

La propuesta surge en el marco de los Talleres Artísticos del Hospital de Día Monte Carmelo, bajo la dirección de la licenciada Julieta Torres, y fue gestada desde el Taller de Danzaterapia coordinado por la profesora Natalia Salibe. A lo largo de varios meses, el proceso fue integrando a diversos referentes culturales salteños: el director teatral Luis Quiroz; la asesora artística y facilitadora, Rosalyn Ruiz; el asesor técnico Sebastián Delgado; y la coordinadora del taller de plástica Claudia Oliver, junto a todo el equipo interdisciplinario de salud mental.

El resultado es una co-creación colectiva que pone en valor la importancia del trabajo transdiciplinario entre usuarios, artistas y profesionales de la salud. Un verdadero tejido vivo de historias, gestos y memorias que se entrelazan para construir nuevos escenarios de inclusión social a través del arte.

"Ecos del Alma" es mucho más que un espectáculo: es una experiencia de encuentro, creación y humanidad compartida. En este proceso, los participantes fueron construyendo un lenguaje propio a través del cuerpo, la danza, la música y la palabra, donde cada movimiento dio forma a una afirmación colectiva: "Aquí estoy", es la síntesis poética de presencia, identidad y vida.

El Hospital de Día Monte Carmelo se convierte así en un laboratorio sensible de transformación, donde el arte no solo se contempla, sino que se habita y se comparte. Cada participante, profesional y artista aporta su voz a esta trama común que demuestra que la salud mental también se construye con vínculos, creatividad y sobre todo en comunidad.

"Ecos del Alma" celebra el poder transformador del arte, el valor del trabajo en equipo y la belleza que emerge cuando la fragilidad se convierte en creación.

Se ha creado una enorme expectativa con la iniciativa a través del mencionado espectáculo que llegará al Centro Cultural América. "Trabajamos a conciencia para cumplir con todos los objetivos, es un grupo de personas muy comprometidos con el propósito. Estamos listos para salir a escena", dijeron desde la organización.