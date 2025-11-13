PUBLICIDAD

18°
13 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Caso Cecilia Strzyzowski
Cárcel de Villa Las Rosas
Metán
Allanamientos y detenciones en Salta
Saeta
Siniestro vial
Día Mundial de la Diabetes
muerte en el asentamiento san javier
Investigan una muerte en Metán
Seleccion Argentina
DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

Allanamientos y detenciones en Salta

Allanan cinco viviendas y detienen a seis personas en una investigación por lesiones graves

La Dirección General de Investigaciones concretó un operativo simultáneo en barrios Solidaridad y Libertad, donde fueron detenidos cuatro hombres y dos mujeres vinculados a una causa por lesiones graves. Durante los procedimientos se secuestraron armas, drogas, celulares con pedido judicial y motocicletas robadas.
Jueves, 13 de noviembre de 2025 10:02
Las armas de fuego secuestradas durante los allanamientos realizados por la Policía de Salta.
La Policía de Salta llevó adelante un amplio despliegue en el marco de una investigación por lesiones graves, un expediente que se abrió meses atrás tras la denuncia realizada por la víctima. Con el avance de las tareas de campo, el Grupo Investigativo 3, dependiente de la Dirección General de Investigaciones, logró identificar a los principales sospechosos y solicitó al Ministerio Público Fiscal la habilitación de diversas medidas judiciales.

A partir de esa autorización, durante la jornada de ayer se ejecutaron cinco allanamientos en inmuebles de los barrios Solidaridad y Libertad, en la zona sudeste de la capital salteña. Las irrupciones fueron simultáneas y contaron con la participación de distintas áreas operativas de la Policía.

En los domicilios inspeccionados, los investigadores hallaron diversos elementos de interés para la causa, entre ellos armas hechizas, armas blancas, ocho teléfonos celulares, de los cuales dos presentaban pedido judicial, además de dos motocicletas: una registrada como robada y otra con el tambor adulterado.

El operativo también derivó en el secuestro de 70 dosis de droga, entre cocaína y marihuana. Por este hallazgo se dio inmediata intervención al Departamento Operaciones Zona Centro de la Dirección de Microtráfico, que quedó a cargo del análisis y los procedimientos correspondientes.

Como resultado de las medidas, fueron detenidos cuatro hombres y dos mujeres, todos con antecedentes penales, quienes quedaron a disposición de la justicia.

La investigación es dirigida por la Fiscalía Penal 6 y supervisada por el Juzgado de Garantías 8, que ahora deberá resolver los pasos procesales a seguir mientras continúan las diligencias complementarias.
 

