Shakira
bloqueos
Caso Cecilia Strzyzowski
Cárcel de Villa Las Rosas
Metán
Allanamientos y detenciones en Salta
Saeta
Siniestro vial
Día Mundial de la Diabetes
muerte en el asentamiento san javier
Siniestro vial

Camión volcó y la cisterna se incendió tras desprenderse en Ruta Provincial 5

Un camión cisterna que transportaba 31 mil litros de combustible volcó el miércoles por la noche en el kilómetro 65 de la Ruta Provincial 5, en la zona de Las Lajitas. La cisterna se desprendió, quedó a un costado de la ruta y se incendió por completo. El chofer, de origen boliviano, salió ileso.
Jueves, 13 de noviembre de 2025 10:24
La cisterna del camión que llevaba 31 mil litros de combustible hacia Bolivia se incendió totalmente.
Cerca de las 20 horas, el Sistema de Emergencias 911 recibió un alerta por un siniestro en la Ruta Provincial 5, a la altura del kilómetro 65, donde un camión cisterna había protagonizado un vuelco que terminó con un incendio.

El vehículo, que había partido desde Buenos Aires, circulaba con 31 mil litros de combustible cuando, por causas que se investigan, una de las ruedas mordió la banquina, lo que provocó que el camión perdiera estabilidad.

Tras la maniobra brusca, la cisterna se desprendió del chasis, salió despedida hacia el sector lateral de la ruta y quedó volcada. Minutos después, comenzó un derrame de combustible que derivó en un incendio total del tanque.

La cabina del camión no se incendió, lo que permitió que el chofer, un transportista oriundo de Bolivia, escapara rápidamente y resultara ileso.

Bomberos Voluntarios y personal policial llegaron al lugar y trabajaron para sofocar el incendio y evitar que las llamas se propagaran por la vegetación circundante. La cisterna quedó destruida, mientras el camión fue retirado del lugar una vez que la zona estuvo asegurada.

Las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas ni otros vehículos involucrados. El foco de la investigación estará puesto en determinar si el conductor pudo haberse dormido al volante o si ocurrió una falla mecánica.

Fuente Radio Salta

 

