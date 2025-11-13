Camión volcó y la cisterna se incendió tras desprenderse en Ruta Provincial 5

Cerca de las 20 horas, el Sistema de Emergencias 911 recibió un alerta por un siniestro en la Ruta Provincial 5, a la altura del kilómetro 65, donde un camión cisterna había protagonizado un vuelco que terminó con un incendio.

El vehículo, que había partido desde Buenos Aires, circulaba con 31 mil litros de combustible cuando, por causas que se investigan, una de las ruedas mordió la banquina, lo que provocó que el camión perdiera estabilidad.

Tras la maniobra brusca, la cisterna se desprendió del chasis, salió despedida hacia el sector lateral de la ruta y quedó volcada. Minutos después, comenzó un derrame de combustible que derivó en un incendio total del tanque.

La cabina del camión no se incendió, lo que permitió que el chofer, un transportista oriundo de Bolivia, escapara rápidamente y resultara ileso.

Bomberos Voluntarios y personal policial llegaron al lugar y trabajaron para sofocar el incendio y evitar que las llamas se propagaran por la vegetación circundante. La cisterna quedó destruida, mientras el camión fue retirado del lugar una vez que la zona estuvo asegurada.

Las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas ni otros vehículos involucrados. El foco de la investigación estará puesto en determinar si el conductor pudo haberse dormido al volante o si ocurrió una falla mecánica.

Fuente Radio Salta