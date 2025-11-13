VIDEO: El Chaqueño Palavecino se emocionó al cantar por un nene de 4 años con cáncer

La noche del martes en el programa de Guido Kaczka, Buenas Noches Familia, estuvo cargada de música y emoción. En esta ocasión, El Chaqueño Palavecino fue el gran invitado y ofreció un espectáculo en vivo en el que recorrió algunas de sus canciones más queridas por el público.

Pero su participación tuvo un motivo muy especial: el artista se presentó para ayudar a Dylan, un niño de 4 años que padece cáncer y enfrenta un costoso tratamiento médico.

El pequeño ya atravesó 45 sesiones de quimioterapia y 23 de radioterapia, pero aún necesita apoyo económico para continuar su recuperación.

Durante el programa, el Chaqueño no solo cantó, sino que también se mostró profundamente conmovido por la historia del niño.

Entre tema y tema, tomó el micrófono y, con la voz quebrada, expresó: “Le pedimos a la Virgen por él, porque esta enfermedad que tiene esta criatura, que es un angelito, la sufre sin saber qué es. Yo ya lo sufrí con mis amigos, con mi familia y con la gente que me rodea”.

“Esta enfermedad algún día se tiene que acabar. Yo la sufrí y lo veo a él, y es solo un angelito”, cerró conmovido.

Las palabras del músico emocionaron a todos los presentes en el estudio y a los televidentes, que llenaron las redes de mensajes de apoyo para Dylan y recaudaron 20 millones de pesos.