Investigan una muerte en Metán
Seleccion Argentina
El Chaqueño Palavecino
Aduana Argentina
Rally Raid
Julio De Vido
Juicio por maradona
Siniestro vial de Salta
Policiales

Violento choque en la ruta 51: un camión y una camioneta terminaron incrustados en las verjas de dos viviendas.

Un camión ripiero y una camioneta chocaron de frente en la ruta 51, a la altura dekl kilómetro 10, en la zona de Villa Lola,  y terminaron incrustados en las verjas de dos viviendas.

Daniel Díaz
Jueves, 13 de noviembre de 2025 17:41
Un fuerte siniestro vial se registró esta tarde, alrededor de las 17, en la ruta nacional 51, a la altura del kilómetro 10, en la zona de Villa Lola. En ese punto, un camión ripiero y una camioneta Ford Ranger protagonizaron un choque frontal que terminó con ambos vehículos incrustados en las verjas y alambrados de dos viviendas ubicadas a la vera del camino.

De acuerdo con las primeras informaciones, los rodados se habrían rozado de frente durante la circulación, lo que provocó que ambos conductores perdieran el control y se desviaran hacia los laterales de la ruta. El impacto generó un estruendo que, según vecinos de la zona, se escuchó a varios metros. Algunos residentes se acercaron de inmediato para auxiliar a los ocupantes antes de la llegada de los equipos de emergencia.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos, efectivos de la Policía Vial y personal del SAMEC, quienes asistieron a los involucrados y ordenaron la circulación vehicular, que permanece parcialmente interrumpida mientras se realizan las tareas de remoción y peritaje.

Las causas del siniestro se encuentran bajo investigación. No se descarta que una maniobra o el estado del camino hayan sido factores que contribuyeron al siniestro.

Las autoridades recomiendan circular con extrema precaución por la zona debido a la presencia de restos de ambos vehículos sobre la calzada.

 

