14°
13 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Aduana Argentina
Rally Raid
Julio De Vido
Juicio por maradona
Siniestro vial de Salta
Especial
Antonio Marocco
Clima en Salta
Acuerdo comercial
Nacionales

Estados Unidos y Argentina cerraron un acuerdo comercial y de inversiones: conocé los detalles

Según lo anunciado por la Casa Blanca, el acuerdo incluye eliminación de aranceles, apertura de mercados, regulaciones para bienes tecnológicos y compromisos en materia laboral, ambiental y digital, con impacto en exportaciones e inversiones bilaterales. 
Jueves, 13 de noviembre de 2025 18:24
Foto: Reuters
El gobierno de Estados Unidos formalizó este jueves un acuerdo marco de comercio e inversiones con la República Argentina, enfocado en ampliar las oportunidades bilaterales y profundizar la cooperación económica. El comunicado fue emitido por la Casa Blanca tras la firma de los presidentes Donald Trump y Javier Milei.

El acuerdo se fundamenta en "valores democráticos compartidos y una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos".

El objetivo, según el comunicado, es "impulsar el crecimiento a largo plazo, expandir las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación". La Casa Blanca destacó que el pacto se basa en las "acciones que Argentina ya ha tomado para modernizar su régimen de comercio e inversión y fomentar condiciones recíprocas".

Los principales puntos del acuerdo

Apertura comercial y reducción de aranceles

  • Argentina dará acceso preferencial a productos estadounidenses (medicinas, químicos, maquinaria, tecnología, autos, dispositivos médicos y productos agrícolas).
  • EEUU eliminará aranceles a ciertos insumos y recursos que Argentina exporta para uso farmacéutico.
  • Ambos países mejorarán el acceso bilateral para la carne vacuna.

Eliminación de barreras no arancelarias

  • Argentina retira licencias de importación y elimina formalidades consulares para productos de EE. UU.
  • Eliminación progresiva del impuesto estadístico para bienes estadounidenses.

Normas y certificaciones

  • Argentina aceptará estándares y certificaciones de EE. UU. e internacionales sin exigir evaluaciones adicionales.
  • Aceptará vehículos fabricados bajo normas de seguridad y emisiones estadounidenses.
  • Reconocerá certificados de la FDA para dispositivos médicos y fármacos.

Propiedad intelectual

  • Medidas contra el mercado de bienes falsificados.
  • Compromiso para mejorar normas de patentes, indicaciones geográficas y reducir el atraso en otorgamiento de patentes.

Sector agropecuario

  • Argentina abre su mercado a ganado vivo estadounidense y permitirá aves de corral dentro de un año.
  • No limitará términos usados en quesos y carnes.
  • Simplificación de registros para carne bovina, derivados y carne porcina.

Trabajo y derechos laborales

  • Argentina reafirma estándares laborales internacionales.
  • Adoptará la prohibición de importar productos elaborados con trabajo forzoso u obligatorio.

Medio ambiente

  • Medidas para combatir la tala ilegal.
  • Cumplimiento pleno del acuerdo de la OMC sobre subsidios a la pesca.
  • Impulso a la eficiencia en sectores como minerales críticos.

Seguridad económica y regulatoria

  • Coordinación contra prácticas comerciales distorsivas de terceros países.
  • Alineamiento en controles de exportaciones, seguridad de inversiones y combate a la evasión arancelaria.

Comercio digital

  • Argentina reconocerá a EE. UU. como jurisdicción adecuada para la transferencia de datos.
  • No habrá discriminación contra servicios o productos digitales estadounidenses.
  • Reconocimiento de firmas electrónicas válidas según normas de EEUU.

Cooperación estratégica futura

  • Enfoque especial en minerales críticos y estabilización del mercado global de soja.
  • Revisión continua del acuerdo mediante mecanismos bilaterales ya existentes.







