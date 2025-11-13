PUBLICIDAD

13 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
El Chaqueño Palavecino
Aduana Argentina
Rally Raid
Julio De Vido
Juicio por maradona
Siniestro vial de Salta
Especial
Antonio Marocco
Policiales

Custodios del vicegobernador Marocco detuvieron a dos sospechosos tras una persecución en barrio Don Emilio

Los detenidos estarían vinculados con el robo de una computadora, dinero en efectivo y un maletín, según las primeras investigaciones.
Jueves, 13 de noviembre de 2025 18:03
La camioneta de los custodios del vicegobernador y el vehículo implicado en la persecución. Foto: Captura de video de De Frente Salta
Dos hombres que se desplazaban en un Fiat Siena blanco fueron detenidos este viernes en barrio Don Emilio, luego de una persecución iniciada por custodios del vicegobernador Antonio Marocco, quienes intervinieron al advertir maniobras sospechosas en plena vía pública.

De acuerdo con las primeras líneas de la investigación, los detenidos estarían vinculados con el robo de una computadora, dinero en efectivo y un maletín perteneciente a un profesional cuya identidad -al igual que el lugar exacto del ataque- aún se intenta establecer.

El auto de los sospechocos chocó con un vehículo estacionado. Foto: captura de video de De Frente Salta

El episodio comenzó cuando los custodios circulaban por la zona y observaron el comportamiento inusual del vehículo: maniobras erráticas y la aparente acción de arrojar un objeto hacia un canal cercano. Ante esa situación, decidieron seguir al auto y alertar a las fuerzas de seguridad.

Choque en Don Emilio

Durante la huida, el Siena chocó contra un vehículo estacionado, impacto que permitió finalmente interceptar a los ocupantes y concretar la detención.

La Policía trabaja ahora en reconstruir el recorrido previo de los sospechosos, verificar si el objeto arrojado corresponde al botín denunciado e identificar con precisión dónde se produjo el robo. La Fiscalía tomó intervención inmediata y avanza con las actuaciones.

