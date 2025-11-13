Custodios del vicegobernador Marocco detuvieron a dos sospechosos tras una persecución en barrio Don Emilio

Dos hombres que se desplazaban en un Fiat Siena blanco fueron detenidos este viernes en barrio Don Emilio, luego de una persecución iniciada por custodios del vicegobernador Antonio Marocco, quienes intervinieron al advertir maniobras sospechosas en plena vía pública.

De acuerdo con las primeras líneas de la investigación, los detenidos estarían vinculados con el robo de una computadora, dinero en efectivo y un maletín perteneciente a un profesional cuya identidad -al igual que el lugar exacto del ataque- aún se intenta establecer.

El auto de los sospechocos chocó con un vehículo estacionado. Foto: captura de video de De Frente Salta

El episodio comenzó cuando los custodios circulaban por la zona y observaron el comportamiento inusual del vehículo: maniobras erráticas y la aparente acción de arrojar un objeto hacia un canal cercano. Ante esa situación, decidieron seguir al auto y alertar a las fuerzas de seguridad.

Choque en Don Emilio

Durante la huida, el Siena chocó contra un vehículo estacionado, impacto que permitió finalmente interceptar a los ocupantes y concretar la detención.

La Policía trabaja ahora en reconstruir el recorrido previo de los sospechosos, verificar si el objeto arrojado corresponde al botín denunciado e identificar con precisión dónde se produjo el robo. La Fiscalía tomó intervención inmediata y avanza con las actuaciones.