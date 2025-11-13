Ruta nacional 9: cinco policías heridas al volcar el automóvil en el que viajaban 

Un siniestro vial se produjo esta tarde en la ruta nacional 9, a la altura del crematorio Pieve, cuando un automóvil Volkswagen Gol, que se dirigía hacia Salta Capital, protagonizó un violento vuelco. En el vehículo viajaban cinco mujeres, todas integrantes de la Policía de la Provincia, quienes resultaron con diversas lesiones.

El accidente ocurrió cerca de las 16, y el automóvil, por causas que aún se investigan, perdió el control y terminó volcando. En el interior del vehículo viajaban las cinco agentes de policía, quienes fueron rápidamente auxiliadas por los efectivos de la fuerza y personal de emergencias médicas que acudieron al lugar del siniestro.

Hasta el sitio llegaron efectivos policiales de la Policía Vial y cinco ambulancias del SAMEC, que trabajaron en conjunto para asistir a las víctimas.

Cuatro de las mujeres fueron trasladadas a clínicas privadas de la ciudad, entre ellas el IMAC y Los Altos de Salta, debido a los politraumatismos sufridos durante el siniestro.

La Policía se encuentra investigando las causas que provocaron el vuelco, aunque no se descarta que factores como el estado de la calzada, la velocidad o un posible error humano puedan haber influido en el siniestro.

El tránsito en la zona se vio afectado momentáneamente debido a la intervención de los equipos de rescate y la remoción del vehículo siniestrado. Las autoridades viales pidieron a los conductores que circulen con precaución en ese sector de la ruta mientras continúan las investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades oficiales no han emitido un comunicado sobre el estado de salud de las mujeres involucradas en el accidente.