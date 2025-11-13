¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
14°
13 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Tucumán
Rugby
Acuerdo entre Argentina y Estados Unidos
rock
Selección Argentina
Mundial sub 17
José Alperovich
dique cabra corral
Fusión Dance de Orán
Salta
Tucumán
Rugby
Acuerdo entre Argentina y Estados Unidos
rock
Selección Argentina
Mundial sub 17
José Alperovich
dique cabra corral
Fusión Dance de Orán
Salta

DÓLAR OFICIAL

$1430.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

VIDEO. Un conductor fue suspendido por grabarse a más de 170 km/h cuando manejaba con su hijo en Tucumán

El niño sería menor de 10 años. También se había autofilmado en la moto a más de 100 kilómetros sobre hora.
Jueves, 13 de noviembre de 2025 20:27
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) identificó y le quitó la licencia a un conductor de la ciudad tucumana de Bella Vista que publicó en sus redes sociales videos en los que manejó a más de 170 kilómetros sobre hora, realizó maniobras imprudentes y trasladó a su hijo menor de edad en el asiento delantero sin cinturón de seguridad.

Tras recibir varias denuncias, el organismo dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación solicitó a la jurisdicción correspondiente la suspensión del mencionado documento, además de que el hombre será citado para someterse a evaluaciones psicofísicas y psicotécnicas, con el fin de determinar si está en condiciones de volver a manejar.

 

Según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, el acusado también se grabó mientras estaba al volante de una motocicleta a más de 100 kilómetros sobre hora, sin respetar las normas básicas de seguridad vial.

 

La ANSV recordó que el exceso de velocidad multiplica las posibilidades de siniestros y pone en riesgo tanto a los ocupantes del vehículo como al resto de los usuarios de la vía pública por lo que reiteraron la importancia del uso del cinturón de seguridad y que los menores de 10 años deben viajar atrás con Sistema de Retención Infantil adecuado.

El caso forma parte de una serie de actuaciones impulsadas por la ANSV en distintas provincias para desalentar la conducción temeraria y el uso de redes sociales para exhibir infracciones. Desde el organismo reiteraron que este tipo de conductas no sólo vulneran la ley, sino que además generan un efecto imitador peligroso, especialmente entre los jóvenes.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD