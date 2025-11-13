El salteño Eliseo Morales vestirá la celeste y blanca de Los Pumas 7

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La pretemporada llegó a su fin y los cañones apuntan a la primera etapa del Circuito Mundial 2025/2026. Los Pumas 7 ya están listos para viajar a Dubai en lo que será el primer escollo de una exigente y renovada temporada, a la cual llegan como bicampeones de la liga.

Santiago Gómez Cora, head coach del equipo nacional, designó a los 14 jugadores que serán parte de la nómina que viaje el 21 de noviembre a Emiratos Árabes Unidos, en primera instancia, y luego a Ciudad del Cabo.

Entre las novedades, se destaca la presencia del salteño Eliseo Morales (Universitario de Salta y CASI de Buenos Aires). El jugador formado en la U cumple un nuevo objetivo en su carrera con la confirmación de que estará en un torneo oficial del Circuito Mundial de Seven. Además, hay que destacar que debutó oficialmente en Los Pumas en noviembre de 2022 enfrentando a Gales.

Créditos: Prensa UAR (Gonzalo Prados)

Otras sorpresas en la convocatoria son: Juan Patricio Batac (CASI), Sebastián Dubuc (Hurling), Martiniano Arrieta (Universitario de Tucumán) y Valentín Maldonado (Universitario de Córdoba). Será la primera experiencia en giras internacionales con el equipo para los cinco jugadores.

El seleccionado nacional disputará el Seven de Dubai el 29 y 30 de noviembre y tendrá un muy exigente grupo de cara al debut. Integrará la zona A junto con Sudáfrica, Francia y Fiji, mientras que en la zona B estarán Nueva Zelanda, España, Australia y Gran Bretaña.

Argentina vs. Fiji (a las 6:10)

Argentina vs. Francia (a las 9:38)

Argentina vs. Sudáfrica (a las 13:34)

El entrenador del seleccionado se expresó tras anunciar la lista: "Estoy muy contento de empezar una nueva serie mundial. A veces pasamos por alto el simple hecho de participar y de estar de manera ininterrumpida en los últimos 26 años y estos últimos de manera más competitiva. Pero lo más lindo es tener la posibilidad de competir entre las potencias mundiales", señaló Gómez Cora.

"Uno de los grandes desafíos de este año es la renovación del plantel, tuvimos varias bajas debido a que tuvimos que tomar decisiones pensando en Los Ángeles 2028 y para esta primera gira llevamos jugadores experimentados y cinco debutantes", agregó el DT.

El renovado calendario internacional estará conformado por seis torneos durante la etapa regular en la cual participarán los siguientes ocho seleccionados: Argentina, Australia, España, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Tras los seis torneos, se disputarán tres certámenes finales con 12 seleccionados, los ocho que disputaron la temporada regular y cuatro provenientes del SVNS (Seven Nations Series).

Los convocados para jugar los torneos de Dubai y Ciudad del Cabo son: Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Lautaro Bazán Vélez, Sebastián Dubuc, Luciano González,Matteo Graziano, Valentín Maldonado, Santiago Mare, Marcos Moneta, Eliseo Morales, Joaquín Pellandini, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.

Créditos: Prensa UAR (Gonzalo Prados)

El calendario completo del SVNS 2024/2025 es el siguiente:

Temporada regular

29 y 30 de noviembre Seven de Dubai

6 y 7 de diciembre Seven de Ciudad del Cabo

31 de enero y 1° de febrero Seven de Perth

7 y 8 de febrero Seven de Australia (ciudad a definir)

7 y 8 de marzo Seven de Vancouver

14 y 15 de abril Seven de Estados Unidos (ciudad a definir)

SVNS World Championship

17 al 19 de abril World Championship de Hong Kong

29 al 31 de mayo World Championship de Valladolid

5 al 7 de junio World Championship de Bordeaux