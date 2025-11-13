PUBLICIDAD

Shakira
bloqueos
Caso Cecilia Strzyzowski
Cárcel de Villa Las Rosas
Metán
Allanamientos y detenciones en Salta
Saeta
Siniestro vial
Día Mundial de la Diabetes
muerte en el asentamiento san javier
Tala ilegal en Salta

Anta: incautan un cargamento de quebracho colorado sin trazabilidad en un control vial

Un control vehicular rutinario sobre la Ruta Provincial 41, en el ingreso a Centro 25 de Junio, terminó con la incautación de 500 postes de quebracho colorado trasladados sin documentación ni trazabilidad. La Fiscalía Penal de Joaquín V. González tomó intervención.
Jueves, 13 de noviembre de 2025 08:13
Un control rutinario destapó un cargamento ilegal de madera en Anta.
La madrugada transcurría con normalidad en el Departamento Anta cuando efectivos del Destacamento Policial 25 de Junio realizaron un control vehicular que terminó por exponer una maniobra irregular vinculada al transporte ilegal de productos forestales. La intervención se concretó a la altura de la localidad de Centro 25 de Junio, sobre la ruta provincial 41, un corredor donde frecuentemente se refuerzan las tareas de prevención ante el incremento de delitos ambientales.

Durante la inspección, los uniformados detuvieron la marcha de un camión que transportaba un voluminoso cargamento. Al solicitar la documentación correspondiente, los ocupantes no pudieron acreditar la trazabilidad ni presentar los permisos respaldatorios obligatorios para el traslado de recursos forestales nativos.

Ante las irregularidades detectadas, la Policía procedió al secuestro de 500 postes de madera pertenecientes a la especie quebracho colorado, un recurso protegido cuya extracción y circulación se encuentra estrictamente regulada por la normativa provincial.

Los dos hombres involucrados fueron infraccionados por transporte ilegal, una falta que se agrava cuando no existen constancias formales sobre el origen y destino del producto forestal.

Desde el lugar del procedimiento se notificó de inmediato a la Fiscalía Penal de Joaquín V. González, que dispuso las actuaciones de rigor y el resguardo del cargamento secuestrado mientras avanza la investigación administrativa correspondiente.

El operativo forma parte de los controles permanentes que se realizan en zonas rurales de Anta para prevenir la depredación del bosque nativo y combatir la circulación irregular de especies madereras de alto valor comercial.
 

