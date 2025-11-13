PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
13 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Shakira
bloqueos
Caso Cecilia Strzyzowski
Cárcel de Villa Las Rosas
Metán
Allanamientos y detenciones en Salta
Saeta
Siniestro vial
Día Mundial de la Diabetes
muerte en el asentamiento san javier
Shakira
bloqueos
Caso Cecilia Strzyzowski
Cárcel de Villa Las Rosas
Metán
Allanamientos y detenciones en Salta
Saeta
Siniestro vial
Día Mundial de la Diabetes
muerte en el asentamiento san javier

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Cárcel de Villa Las Rosas

Enfrentamiento en la cárcel de Villa Las Rosas dejó un interno herido y derivado al Hospital San Bernardo

Un violento enfrentamiento entre dos internos alteró este mediodía la rutina en el Pabellón A de la Cárcel de Villa Las Rosas. La pelea dejó a uno de los privados de libertad con una herida en la ingle, por lo que debió ser trasladado de urgencia al Hospital San Bernardo, donde permanece estable y en evolución.
Jueves, 13 de noviembre de 2025 09:12
Un reo del penal de Villa Las Rosas fue herido en una pelea entre dos internos.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La tranquilidad que predominó durante la mañana en la Unidad Carcelaria de Villa Las Rosas se quebró cerca del mediodía del miércoles, cuando dos internos alojados en la segunda planta del Pabellón A iniciaron una pelea mano a mano que rápidamente encendió las alertas entre el personal penitenciario.

Según fuentes consultadas, el incidente comenzó de manera repentina y se desarrolló en cuestión de segundos. Los agentes penitenciarios intervinieron para frenar la reyerta, logrando separar a los involucrados. Sin embargo, antes de que pudieran contener la situación, uno de los internos sufrió una estocada en la zona de la ingle, provocada durante el forcejeo.

De inmediato, las autoridades solicitaron una ambulancia del Samec, que acudió al penal para efectuar el traslado del herido hacia el Hospital San Bernardo. Allí fue recibido por el equipo de guardia y quedó internado para observación y evaluación médica. Fuentes del nosocomio confirmaron que el interno se encuentra estable, con una evolución favorable.

Mientras tanto, se activaron los protocolos internos para restablecer el orden dentro del sector afectado, y se notificó a los familiares del interno lesionado sobre su estado de salud.

En tanto, se iniciaron las actuaciones administrativas de rigor para determinar el origen de la pelea, el posible uso de un objeto punzante y las responsabilidades de los involucrados.

La investigación interna continuará durante las próximas horas, mientras el interno herido permanece bajo cuidados médicos en el Hospital San Bernardo.
 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD