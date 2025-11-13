Imputaron por fraude a un empleado del Tribunal de Faltas de Metán

El fiscal Penal de Metán, Gonzalo Gómez Amado, imputó ayer, por los presuntos delitos de fraude y administración fraudulenta, a un empleado del Tribunal de Faltas de la Municipalidad de Metán, que no fue detenido aún. La investigación se inició por una denuncia de la abogada, Mariana Gallardo, quien es secretaria de ese Tribunal, en contra de Francisco Oscar Castillo, de 61 años, quien trabaja en ese lugar y está sospechado de cometer los delitos en perjuicio de la administración pública. Según pudo saberse Castillo se desempeña desde hace aproximadamente diez años en esa dependencia municipal, estaba de licencia cuando se descubrieron las irregularidades; y era

quien se encontraba a cargo de la caja receptora.

El Tribuno confirmó que las autoridades del Tribunal descubrieron presuntas maniobras con talonarios duplicados y con numeraciones que no correspondían para el cobro de multas de tránsito. La situación fue advertida por la abogada Gallardo quien buscó en el escritorio del empleado acusado un talonario para cobrar una multa y en ese momento advirtió que el número de recibo le resultaba familiar y sospechaba que ya había sido realizado porque recordaba haberlo escrito en la carátula de un expediente.

Ante esa situación se revisaron los libros de mesa de entradas y otras documentaciones referentes al cobro de multas y al manejo de dinero en presencia del juez de Faltas de Metán, Patricio Leavy. Luego se confirmaron las maniobras como la falta de documentación, talonarios duplicados y recibos con numeración que no correspondía.

Recibos mellizos y un allanamiento

En una ampliación de denuncia Gallardo dio detalles y numeraciones de recibos mellizos, en los que se cobraron multas por montos de $50.000, $90.000 y, por ejemplo, otro por la suma de $ 150.000, cuya numeración no corresponde a ningún talonario del Tribunal de Faltas. Luego de la denuncia la Brigada de Investigaciones allanó la vivienda de Castillo y secuestraron dos talonarios pertenecientes a ese Tribunal de la Municipalidad de Metán, una boleta de rendición de cuentas y un teléfono celular.

Por su parte, la Municipalidad inició un sumario administrativo y el juez de Faltas Leavy dispuso otorgar vacaciones a Castillo para poder realizar las auditorías correspondientes, ya que el sospechoso era quien manejaba la documentación y el dinero. Además cambiaron la cerradura del Tribunal de Faltas, que funciona en oficinas ubicadas en la terminal de ómnibus de Metán.