La profesora Cazón asumió en Cultura

En el Día de la Tradición, el intendente José María Issa, tomó juramento a la nueva directora de Cultura, profesora Adriana Cazón, quien asumió la conducción de la Casa de la Cultura de San José de Metán.

Durante el acto, se reconoció la labor del licenciado, Roberto Moyano, quien desempeñó esa función durante casi cinco años, acompañando con compromiso y dedicación el crecimiento cultural.

En Metán hubo un festejo inolvidable en el Día de la Tradición. Desde el Paseo La Estación, una columna de gauchos y paisanas avanzó entre pañuelos al viento y aplausos, recorriendo el centro hasta la céntrica plaza San Martín, convertida por unas horas en escenario mayor del folclore.

Allí, las academias de danzas desplegaron su arte en una seguidilla de zambas, chacareras, cuecas, gatos y chamamé, mientras el mate pasaba de mano en mano y el aroma a empanadas y tortas fritas completaba la escena.

"Todo estuvo cuidado al detalle por la Dirección de Cultura, a cargo de la profesora Adrián Cazón, quien tuvo en esta jornada su debut al frente del área con un resultado que habla por sí solo; una ciudad entera vibrando con sus raíces", destacaron desde el área de Prensa de la Municipalidad de Metán.