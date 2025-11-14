PUBLICIDAD

19°
14 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Metán
Supermercados Comodín
Círculo Médico de Salta
grammy latinos 2025
Latin Grammy
Tartagal
Siniestro vial
Sub-17
DÓLAR OFICIAL

$1430.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
Salta

Otra vez un siniestro por animales sueltos: una moto chocó con un caballo

Ocurrió sobre ruta 23, kilómetro 4, entre Rosario de Lerma y Cerrillos.
Viernes, 14 de noviembre de 2025 10:51
Cuando el sol apenas empezaba a asomar este viernes, un motociclista que viajaba por la ruta 23, kilómetro 4, entre Rosario de Lerma y Cerrillos, se topó con un caballo que cruzó sin control a la altura de El Perchel, cerca del campamento de Vialidad. No logró esquivarlo y terminó chocando de lleno. 

El impacto fue tan fuerte que automovilistas que venían detrás quedaron completamente quietos, sin poder avanzar, sorprendidos por la escena y sin saber si había más animales sueltos rondando la ruta, indicó La Llave del Portal.

El motociclista recibió asistencia inmediata y fue trasladado en ambulancia hacia un centro de salud. Hasta el momento no trascendió su estado, pero testigos aseguraron que quedó tendido sobre la calzada y visiblemente golpeado.

El accidente ocurrió a la altura de El Perchel, cerca del campamento de Vialidad.

La Policía llegó rápido y montó un operativo para intentar capturar a los caballos que seguían desplazándose por la zona, un riesgo permanente para quienes circulan hacia Salta o hacia el Valle de Lerma.
 

