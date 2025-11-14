PUBLICIDAD

14 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Federico Colombo Speroni será el nuevo rector de UCASAL desde 2026 

El reconocido académico asumirá en febrero del próximo año, tras una década de gestión de Rodolfo Gallo Cornejo.
Viernes, 14 de noviembre de 2025 14:16
La Universidad Católica de Salta (UCASAL) anunció la designación del Dr. Federico Colombo Speroni como nuevo rector, dando inicio a un período institucional renovado tras los diez años de conducción del Mg. Ing. Rodolfo Gallo Cornejo. La decisión fue tomada por el Gran Canciller, monseñor Mario Antonio Cargnello, y comunicada oficialmente mediante una carta dirigida a toda la comunidad universitaria.

Colombo Speroni, quien asumirá formalmente el primer día hábil de febrero de 2026, ejercerá el cargo por cinco años. Doctor en Ecología Experimental y Geobotánica en Italia, magíster en Conservación y Gestión del Medio Natural y licenciado en Ciencias Biológicas, es una figura académica de larga trayectoria en la institución. Entre 2016 y 2022 se desempeñó como vicerrector de investigación y desarrollo, rol desde el cual impulsó proyectos estratégicos de innovación y producción científica.

Su designación marca una continuidad institucional con mirada renovadora, orientada a fortalecer el vínculo entre la universidad, la sociedad y los ámbitos de investigación y desarrollo. UCASAL considera que esta conducción consolidará su proyecto educativo basado en excelencia, formación integral y aporte al desarrollo regional.

La institución también expresó su reconocimiento al rector saliente, Rodolfo Gallo Cornejo, quien lideró una década de transformación académica y tecnológica. Bajo su gestión se amplió la oferta educativa, se fortaleció la modalidad a distancia, se expandió la red territorial a más de 120 sedes y se robustecieron los procesos de internacionalización mediante convenios con universidades de distintos países.

El traspaso formal se realizará en febrero de 2026, cuando Colombo Speroni asuma oficialmente la rectoría.

