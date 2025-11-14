Federico Colombo Speroni será el nuevo rector de UCASAL desde 2026 

La Universidad Católica de Salta (UCASAL) anunció la designación del Dr. Federico Colombo Speroni como nuevo rector, dando inicio a un período institucional renovado tras los diez años de conducción del Mg. Ing. Rodolfo Gallo Cornejo. La decisión fue tomada por el Gran Canciller, monseñor Mario Antonio Cargnello, y comunicada oficialmente mediante una carta dirigida a toda la comunidad universitaria.

Colombo Speroni, quien asumirá formalmente el primer día hábil de febrero de 2026, ejercerá el cargo por cinco años. Doctor en Ecología Experimental y Geobotánica en Italia, magíster en Conservación y Gestión del Medio Natural y licenciado en Ciencias Biológicas, es una figura académica de larga trayectoria en la institución. Entre 2016 y 2022 se desempeñó como vicerrector de investigación y desarrollo, rol desde el cual impulsó proyectos estratégicos de innovación y producción científica.

Su designación marca una continuidad institucional con mirada renovadora, orientada a fortalecer el vínculo entre la universidad, la sociedad y los ámbitos de investigación y desarrollo. UCASAL considera que esta conducción consolidará su proyecto educativo basado en excelencia, formación integral y aporte al desarrollo regional.

La institución también expresó su reconocimiento al rector saliente, Rodolfo Gallo Cornejo, quien lideró una década de transformación académica y tecnológica. Bajo su gestión se amplió la oferta educativa, se fortaleció la modalidad a distancia, se expandió la red territorial a más de 120 sedes y se robustecieron los procesos de internacionalización mediante convenios con universidades de distintos países.

El traspaso formal se realizará en febrero de 2026, cuando Colombo Speroni asuma oficialmente la rectoría.