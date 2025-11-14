PUBLICIDAD

Angola
Ucasal
El Galpón
doble crimen en coronel moldes
Cámara de Senadores
Martín Menem
Diego Spagnuolo
Cambios en el gobierno
IPSS
Javier Milei
Nacionales

Llaman a indagatoria a Diego Spagnuolo por las supuestas coimas en ANDIS

Así lo determinó el fiscal federal Franco Picardi tras varios meses de investigación.
Viernes, 14 de noviembre de 2025 17:57
El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo fue llamado a indagatoria en el marco de la causa que investiga supuestas coimas en esa dependencia.

“Frente a ese cuadro fáctico, construido en función de los elementos probatorios recopilados por la fiscalía a cargo de la investigación, considero reunido el grado de sospecha previsto en el art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación para hacer lugar al pedido del acusador público y disponer el llamado a indagatoria” a Spagnuolo, indicó el fiscal federal Franco Picardi según supo la Agencia Noticias Argentinas.tVi3ug

Además, llamó a indagatoria a Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete,Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano, Andrés Horacio Arnaudo, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta.

"ANDIS se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, por las características, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS como herramienta de aparente transparencia", agregó el fiscal.

