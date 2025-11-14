En otro caso de grooming, un hombre se hizo pasar por una niña y extorsionó a un menor

Un hombre de 28 años continuará detenido en el marco de una causa de grooming contra un menor en la localidad de Molinos. La jueza de Garantías del distrito Centro, Ada Guillermina Zunino, ordenó la prisión preventiva para el sujeto que está siendo investigado.

La medida fue dispuesta tras una audiencia flexible y multipropósito en la que intervino la fiscal penal especializada en ciberdelincuencia, Sofía Cornejo.

El acusado fue detenido el pasado 22 de octubre, luego de que la madre del menor denunciara que su hijo había comenzado a intercambiar mensajes de WhatsApp con una persona adulta que fingía ser una niña. De la instrucción surgió que el acusado exigía al menor el envío de imágenes íntimas y, para intimidarlo, le envió fotos del frente de su vivienda.

Además, la investigación determinó que el sospechoso es vecino del niño y vive en la misma cuadra.

Plaza General Güemes, de Molinos.

Durante el procedimiento, la fiscal Cornejo solicitó y se concretó un allanamiento en el domicilio del acusado, realizado con la colaboración de personal de la División Trata de Personas de la Policía de Salta. En ese allanamiento se secuestraron pruebas digitales fundamentales que ahora están siendo analizadas.

En su resolución, la jueza Zunino fundamentó la prisión preventiva en los riesgos procesales: posibilidad de fuga y de entorpecimiento de la investigación, además de la gravedad del delito imputado.

El caso continúa bajo investigación mientras se espera el avance pericial del material digital secuestrado.