Un juez protagonizó anoche un accidente en Metán

El juez del Tribunal de Juicio de Metán, Sebastián Fucho, protagonizó anoche un accidente en la intersección de las calles General Güemes y Juana Azurduy, de esa localidad.

El magistrado circulaba en una camioneta Toyota SW4, de este a oeste, por calle Güemes; y chocó con una moto de 110 centímetros cúbicos que transitaba por Azurduy de sur a norte y era conducida por una mujer, identificada como Romina Naranjo, de 25 años, que resultó con lesiones.

Por el impacto la moto quedó abajo de la parte delantera de la camioneta que conducía el juez. Luego la víctima fue trasladada en una ambulancia al hospital Del Carmen, donde la asistieron y determinaron que presentaba algunas lesiones, entre ellas, en la pierna izquierda.

La Policía realizó un operativo en esa esquina que es muy transitada y peligrosa, debido a que las dos calles son de ambos sentidos y no hay semáforos ni reductores de velocidad. Al juez Fucho la Policía Vial le realizó una prueba de alcoholemia que arrojó resultado negativo.

Personal de Criminalística realizó las pericias en el lugar en el que también trabajaron inspectores de Tránsito de la Municipalidad de Metán, para determinar las causas del accidente