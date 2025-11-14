La alfombra roja de los Grammy Latinos 2025

Anoche en el estadio MGM Gran Garden Arena de Las Vegas se vivió la gran noche de la música latina con la edición número 26 de los Premios Latin Grammy, que salvo el parón que fue su gala en Sevilla, los premios volvieron a Estados Unidos.

En la gala se han dado cita las mejores voces de la música en español y por la alfombra roja hemos visto desfilar nombres como Aitana, Karol G, Bad Bunny, Nathy Peluso o Alejandro Sanz. Hacemos un repaso de los looks que más nos han gustado de la noche.

Maluma y Susana Gómez, con looks coordinados.

Rozalén, con volúmenes

Sergio Ramos y Pilar Rubio

Nicki Nicole, de dark old Hollywood.

Nathy Peluso, de Bluemarine.

Karol G, de Oscar de la Renta.

Aitana, con aires góticos.