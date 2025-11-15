Secuestraron 178 kilos de marihuana y 670 kg de coca

En un operativo llevado a cabo en la madrugada de ayer, Gendarmería Nacional logró el decomiso de más de 178 kilos de cannabis sativa y más de 670 kilos de hojas de coca en estado natural, mercancías que fueron abandonadas por narcotraficantes al ser sorprendidos por las fuerzas de seguridad. El operativo se realizó en la localidad fronteriza de Aguas Blancas, un conocido punto de tránsito de mercancías ilegales, en un contexto de creciente aumento de secuestros de droga en la zona.

Tecnología clave en el operativo

La intervención de Gendarmería se facilitó gracias a la tecnología de visión nocturna utilizada por el Sistema Tecnológico de Vigilancia, que recurre a drones y cámaras especializadas para monitorear los cruces ilegales en la frontera. A través de estos dispositivos, los operadores del sistema detectaron un grupo de personas que transportaban bultos ingresando al territorio argentino desde Bolivia.

Al arribar al lugar, los agentes federales sorprendieron a los contrabandistas, quienes al verse descubiertos abandonaron rápidamente los bultos con la carga ilícita y huyeron en distintas direcciones, amparados por la oscuridad y su conocimiento del terreno. No se registraron incidentes violentos ni personas detenidas.

El hallazgo y decomiso de la droga

Tras el abandono de los bultos, los gendarmes inspeccionaron los paquetes y confirmaron que contenían 178,1 kilogramos de cannabis sativa y 672 kilos de hojas de coca. El procedimiento se llevó a cabo cerca de un sector conocido como "La Viguera", en las inmediaciones de la selva oranense.

La patrulla pedestre de la Sección "Aguas Blancas" del Escuadrón 20 "Orán" fue alertada por el personal de vigilancia del sistema tecnológico, y tras realizar un recorrido por la selva, localizaron a los involucrados, quienes al percatarse de la presencia de la fuerza de seguridad, arrojaron un total de 46 bultos y huyeron.

Inmediatamente, los efectivos de Gendarmería, junto con personal del Destacamento Móvil 5, aseguraron la zona y trasladaron los bultos hasta la subunidad de Gendarmería. La Fiscalía Descentralizada de Orán fue informada de los hechos, y se orientó la inspección y el pesaje de los bultos decomisados.

El narcotest realizado a las sustancias confiscadas arrojó que se trataba de cannabis sativa, con un peso total de 178,1 kilogramos, y hojas de coca con un peso de 672 kilos en estado natural. En infracción a las leyes 23.737 (Estupefacientes) y 22.415 (Código Aduanero), los gendarmes procedieron al decomiso de la carga. No se registraron detenciones.

Este operativo es una muestra más del incremento en el tráfico de drogas y el contrabando en la frontera norte de Salta, una zona que ha visto un aumento en los secuestros de droga en los últimos meses. Las autoridades continúan con los operativos para combatir el narcotráfico y el contrabando en la región, con el objetivo de frenar el flujo de sustancias ilícitas que atraviesan la frontera. La actividad se incremento con la puesta en marcha del Plan Güemes.

Un tráfico incesante de mercancía

La zona de Aguas Blancas es el lugar con más tráfico de mercancías en todo el norte de la provincia, fuentes aseguraron a nuestro medio que la frontera en ese lugar tiene decenas de paso en toda su extensión, algunos de alta complejidad incluso para los traficantes.

Los cruces se realizan en gomones, chalanas peatonalmente e incluso a nado y desde allí los traficantes montean durante horas por la espesura de la selva para evadir controles. Solamente son visualizados por las patrullas de a pie de GN.