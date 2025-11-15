Milei acusó a Errepar de haber sido el origen de la “opereta” sobre el monotributo y Ganancias

El presidente Javier Milei apuntó este sábado contra la editorial especializada Errepar, a la que acusó de haber sido el origen de “la opereta” que refería a una eventual eliminación del Monotributo y cambios en el impuesto a las Ganancias, a partir de un artículo técnico publicado esta semana.

El mandatario sostuvo que la editorial montó la “opereta” sobre el monotributo y ganancias, en referencia a la nota titulada “¿Adiós al monotributo y nuevo esquema para los autónomos?”, difundida el 13 de noviembre.

En ese artículo, Errepar informó que el Ejecutivo estudia migrar a 3 millones de monotributistas al régimen general con un nuevo esquema de deducciones, unificar el Mínimo No Imponible de Ganancias y reducir en 8 puntos las cargas patronales.

Según la publicación, las medidas surgen de “documentos internos y reuniones con el sector privado”, que buscan avanzar en “la formalización de la economía, el impulso del mercado de capitales y la sostenibilidad previsional”.

La nota detalla que la iniciativa contempla la potencial eliminación del Régimen Simplificado (Monotributo), con el traslado de sus contribuyentes al régimen de Autónomos y modificaciones en cuotas, deducciones de gastos, umbral mínimo de IVA y un Mínimo No Imponible unificado para Ganancias, entre otros aspectos.tVi3ug

También menciona incentivos laborales, como la reducción de contribuciones patronales y aportes personales para nuevas contrataciones.