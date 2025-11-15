Nueve muertos y 30 heridos por una explosión en una comisaría en Cachemira

Al menos nueve personas murieron y unas 30 resultaron heridas en una explosión masiva dentro de una comisaría en Cachemira controlada por la India, informaron medios locales hoy sábado.

La explosión se registró a última hora del viernes en la estación policial Nowgam, en Srinagar, la capital de verano de Cachemira controlada por la India.

"Al menos siete personas murieron y alrededor de 30 resultaron heridas después de que una explosión masiva se propagó con rapidez por la estación policial Nowgam, en Srinagar, a última hora del viernes por la noche, con funcionarios alertando de que la cifra podría aumentar", informó el canal de televisión local India Today.

Foto: EFE

Tras la deflagración, un incendio engulló el edificio y varios vehículos aparcados dentro de las instalaciones. Testigos presenciales e imágenes de video del lugar muestran cómo la explosión arrasó el edificio, elevando llamas y un denso humo por el aire.

Según el canal, la explosión se produjo mientras policías y equipos forenses estaban manejando el material explosivo traído de Faridabad (Haryana), almacenado dentro de la comisaría como parte de la explosión reciente del coche bomba en Delhi.

Foto: Xinhua

Otra noticia señaló que la mayoría de los muertos en la comisaría eran policías y oficiales del equipo forense que estaban examinando los explosivos.

La Policía no ha publicado ninguna declaración hasta el momento sobre la explosión. Inmediatamente después de la detonación, varios camiones de bomberos y ambulancias fueron enviados con rapidez a la comisaría para sofocar el fuego y trasladar a los heridos hasta los hospitales más cercanos.