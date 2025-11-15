VIDEO. Aldosivi ganó sobre la hora y San Martín de San Juan descendió a la Primera Nacional

San Martín de San Juan perdió esta tarde 4-2, como visitanten con Aldosivi de Mar del Plata, por la decimosexta fecha del Torneo Clausura, y descendió a la Primera Nacional.

Los goles del equipo marplantese los hicieron Santiago Moya, Franco Rami, Justo Giani y Ayrton Preciado, mientras que para los sanjuaninos anotaron Santiago Barrera y Tomás Fernández. Todos fueron en un segundo tiempo para el infarto. El cruce decisivo contó con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas.

Luego de un primer tiempo en el que ambos se fueron al descanso sin anotar goles, San Martín de San Juan tuvo la primera alegría del encuentro a los 18 minutos del complemento a través de Barrera, lo que les permitía conseguir un triunfo con el que hubiesen mantenido la categoría. Sin embargo, todo se empezó a complicar para el equipo cuyano cuando Aldosivi dio vuelta la historia en un pestañeo con los goles de Moya y Rami.

A los 43 minutos de la segunda mitad, Tomás Fernández, con una ejecución desde el punto del penal, anotó la igualdad para San Martín de San Juan, que se ilusionaba con el triunfo. Pero todo se vino abajo cuando en la siguiente jugada Justo Giani aprovechó la defensa infantil del conjunto sanjuanino para poner nuevamente en ventaja al “Tiburón”.

Finalmente, el ecuatoriano Ayrton Preciado anotó de penal el 4-2 definitivo para Aldosivi, que finalmente mantendrá la categoría en la Primera División del fútbol argentino.

San Martín de San Juan, dirigido por Leandro “Pipi” Romagnoli, descendió luego de un 2025 desastroso en el que terminó último en la tabla anual con solo 28 puntos.

Las posiciones de los grupos y la acumulada

Los promedios de la Liga Profesional