Nacionales

Bullrich celebró la condena a César Sena y apuntó contra el poder “feudal” de la familia en Chaco

La ministra de Seguridad fue la primera funcionaria del gobierno de Javier Milei en expresarse tras la sentencia por el crimen de Cecilia Strzyzowski.
Sabado, 15 de noviembre de 2025 18:07
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró hoy la condena a César Sena como autor material del femicidio de Cecilia Strzyzowski, y el fallo que consideró responsables a Emerenciano Sena y Marcela Acuña como partícipes necesarios del crimen.

Se hizo justicia. Y la justicia, cuando llega, tiene que ser clara y ejemplar”, sostuvo la funcionaria al reaccionar al veredicto del tribunal chaqueño.

Bullrich recordó su visita al barrio de la familia Sena y volvió a cuestionar su estructura de poder territorial. “Estuve en el barrio de los Sena. Feudales, dueños del territorio y de la vida de la gente. Así se sentían”, afirmó.

La ministra también remarcó la brutalidad del crimen: “A Cecilia Strzyzowski la asesinaron y la quemaron durante horas. tVi3ug Creyeron que la protección política y el silencio de cierto ‘feminismo’ los iba a salvar”.

“No los salvó nada. Fueron acusados. Van presos”, completó en redes sociales. 

