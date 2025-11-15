VIDEO. San Lorenzo empató con Sarmiento 1 a 1: el ciclón pasó a los playoffs y jugará la Sudamericana

San Lorenzo de Almagro igualó 1 a 1 con Sarmiento de Junín en el final del primer tiempo del encuentro por la última jornada de la fase regular del Torneo Clausura 2025.

El autor del primer gol del partido, que contó con la cobertura de la Agencia Noticias Argentinas, fue el mediocampista Nicolás Tripichio a los dos minutos de juego, pero Carlos Villalba consiguió la igualdad sobre el final.

El encuentro tuvo un comienzo ideal para San Lorenzo, ya que apenas comenzó el mismo el “Ciclón” ya se vio en ventaja gracias al buen gol de Nicolás Tripichio, que definió muy bien dentro del área al encontrarse con la pelota tras una jugada individual del delantero Alexis Cuello.

Parecía que San Lorenzo se iba a quedar con un muy buen triunfo que le permitiría terminar el sábado en la cuarta posición de la Zona B y cuarto en la tabla anual, incluso con chances de clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Además, a los 28 minutos del complemento Sarmiento se quedó con uno menos por la expulsión por doble amarilla del defensor Renzo Orihuela.

Sin embargo, todo se terminó viniendo abajo para San Lorenzo, ya que Sarmiento consiguió un agónico empate gracias al zapatazo desde afuera del área de Villalba.

Con este resultado, San Lorenzo quinto en la Zona B con 24 puntos, aunque podría caer un puesto en caso de que River le gane este domingo a Vélez. La buena noticia para el “Ciclón”, es que se aseguró la participación en la Copa Sudamericana del año que viene.

Sarmiento, por su parte, está octavo en la Zona B con 20 unidades y se clasificará a los playoffs en caso de que Gimnasia y Esgrima La Plata no le gane el lunes a Platense.

El minuto a minuto de San Lorenzo vs. Sarmiento