Cumbre Motors, el concesionario oficial Voge en Salta

Grupo Cenoa incorporó recientemente una nueva unidad de negocios para aventurarse en el mundo de las motocicletas. El concesionario oficial Voge, Cumbre Motors, abrió sus puertas en Salta Capital –Santa Fe 696– hace poco más de un mes y ya es un éxito total.

Grupo Loncin, fabricante de las motos BMW, es la misma compañía que produce las motocicletas Voge, lo que representa una propuesta altamente competitiva en el mercado. Ese es el diferencial de Voge frente a sus competidores directos, como CFMoto, fabricantes de las KTM.

Impacto inmediato en Salta

"En Salta la novedad del nuevo concesionario fue muy bien recibida. En estas tres semanas vendimos varias decenas de motos. Tenemos varias líneas de motos: Classic, Naked, Adventure, Rally y hasta Scooter, una amplia gama que abarca las necesidades y requerimientos específicos para cada cliente", señaló el asesor comercial de Cumbre Motors, Martín Monte.

La reina indiscutida es la DS900X, pensada para viajes y diferentes tipos de caminos. La más novedosa, por su reciente lanzamiento, es la DS800X Rally, una moto pensada específicamente para los terrenos off-road. Hoy por hoy, estas dos motos son el furor del segmento. Monte destacó también que la DS900X posee el mismo motor y la misma tornillería que las BMW: "Es un espejo de la GS 900 de BMW".

Además, estamos incorporando la unidad de Posventa Oficial Voge, donde brindaremos service oficial, atendida por técnicos capacitados por la marca y la comercialización de repuestos originales. Esta unidad está en plena construcción y estaría operativa a mediados de diciembre.

Ya con ambas unidades desarrolladas, nuestro norte es formar y consolidar una comunidad Voge. Pensada desde el sentido de unión y pertenencia: desayunos una vez por mes, travesías en moto, clínicas de conducción, test rides. "Buscamos afianzar al cliente desde la cercanía y la experiencia en puntos específicos de Salta", expresó.

Transforma el camino

En Cumbre Motors sostienen que una moto no es solo un medio de transporte: es una herramienta que transforma el camino y da personalidad al andar. Por eso invitan a vivir la adrenalina con seguridad y acompañados por la potencia ideal para cada aventura. El diseño de Voge está pensado para quienes saben que los detalles marcan la diferencia.

Presentación oficial

Hace unas semanas, Cafayate fue escenario de una experiencia que unió innovación, pasión y trabajo en equipo. Allí Voge presentó la nueva DS800X Rally, un modelo diseñado para desafiar los límites, y Grupo Cenoa junto a Cumbre Motors fueron protagonistas de este lanzamiento que invita a mirar siempre hacia adelante.

Este modelo, que completa el segmento off-road dentro de la categoría Adventure, está diseñado para los terrenos más desafiantes del país, ofreciendo una experiencia de conducción inigualable gracias a componentes de alta calidad, tecnología avanzada y rendimiento superior.

Voge Línea Rally

Las Voge Rally están diseñadas para enfrentar terrenos exigentes. Son ideales para operativos urbanos y rurales, brindando una experiencia de manejo superior.

Financiación

Grupo Cenoa cuenta con una financiación propia disponible para cualquier segmento y modelo de moto. "Podemos financiar hasta el 40% a tasa cero, en seis cuotas, con un anticipo del 60%. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 18, y los sábados de 9 a 13", invitó Martín Monte. También dejó abierto un número para WhatsApp y llamadas: 3874 41-7006.