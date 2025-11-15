Homo Argentum llega al streaming: plataforma y fecha confirmada

Homo Argentum, la última película de Guillermo Francella, llegará a Disney+ en enero. El servicio de streaming estrenará en 2026 una de las películas nacionales más taquilleras en su catálogo.

Desde su estreno, Homo Argentum logró una convocatoria masiva en los cines del país, alcanzando casi los 2 millones de espectadores.

Debido a la gran recepción del público, el film continúa disponible en algunas salas argentinas y, posteriormente llegará a Disney+ en América Latina, luego de pasar por los cines de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador y Paraguay; y de proyectarse en el Festival Internacional de Cine de Roma, donde fue recibida con una ovación de aplausos de pie de varios minutos y un reconocimiento contundente del público italiano que demostró gran empatía con el film.

HOMO ARGENTUM, dirigidoa por Mariano Cohn y Gastón Duprat y protagonizada por Guillermo Francella, llega en exclusiva al servicio de streaming el 16 de enero de 2026.