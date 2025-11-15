PUBLICIDAD

Inflación
Cuotas Colegios privados
Taekwondo
Liguilla de Rugby
Hipismo
relatos de salta
control del espacio aéreo en el norte argentino
acuerdo comercial con EEUU.
Escándalo de corrupción en ANDIS
Deportes

La Policía de Salta copó los podios del Primer Torneo Internacional

El encuentro de taekwondo se realizó en Tucumán y participaron fuerzas policiales y de seguridad de cuatro países.
Domingo, 16 de noviembre de 2025 01:43
Un gran imagen salteña. En Tucumán se desarrolló el Primer Torneo Internacional Policial y Fuerzas de Seguridad de Taekwondo ITF FAAT Oficial, con la participación destacada de la institución TEDY Taekwondo – Escuela Deportiva Yapura, con la participación de los principales referentes del país, como así también de Paraguay, Bolivia y Perú.
Pero lo cierto es que la escuela dirigida por su presidente Jesús Yapura y único representante oficial de la ciudad de Salta, dejó con el equipo salteño una excelente imagen en el torneo.
De esta manera los competidores pertenecientes a la Policía de Salta obtuvieron resultados sobresalientes, logrando importantes podios en la disciplina de lucha y tul.
La oficial auxiliar Nidia Meza se consagró campeona en lucha y tul, logrando subierse a la cima del podio.
Por su parte, el sargento José Luis Rodríguez también fue campeón en lucha y 3° puesto en tul y la agente Casandra Tolaba se adjudicó el subcampeonato en lucha y 3° puesto en tul.
Cabe destacar que la motiva salteña también estuvo integrada por los coach Antonella Pérez y Aníbal Vaca, claves en el acompañamiento técnico y motivacional.

 

Taekwondo

