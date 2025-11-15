La Policía de Salta copó los podios del Primer Torneo Internacional

Un gran imagen salteña. En Tucumán se desarrolló el Primer Torneo Internacional Policial y Fuerzas de Seguridad de Taekwondo ITF FAAT Oficial, con la participación destacada de la institución TEDY Taekwondo – Escuela Deportiva Yapura, con la participación de los principales referentes del país, como así también de Paraguay, Bolivia y Perú.

Pero lo cierto es que la escuela dirigida por su presidente Jesús Yapura y único representante oficial de la ciudad de Salta, dejó con el equipo salteño una excelente imagen en el torneo.

De esta manera los competidores pertenecientes a la Policía de Salta obtuvieron resultados sobresalientes, logrando importantes podios en la disciplina de lucha y tul.

La oficial auxiliar Nidia Meza se consagró campeona en lucha y tul, logrando subierse a la cima del podio.

Por su parte, el sargento José Luis Rodríguez también fue campeón en lucha y 3° puesto en tul y la agente Casandra Tolaba se adjudicó el subcampeonato en lucha y 3° puesto en tul.

Cabe destacar que la motiva salteña también estuvo integrada por los coach Antonella Pérez y Aníbal Vaca, claves en el acompañamiento técnico y motivacional.