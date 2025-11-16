PUBLICIDAD

Nacionales

La esposa de Julio De Vido denunció maltrato en el penal

De Vido cumplirá 76 años el próximo 26 de diciembre.
Domingo, 16 de noviembre de 2025 01:43
Julio De Vido está recluído en el penal de Ezeiza.
La esposa del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, Alessandra Minnicelli, denunció una serie de irregularidades y malos tratos durante su visita al Hospital Penitenciario Central (HPC) de Ezeiza, donde el ex funcionario permanece detenido desde la tarde del jueves por una causa de corrupción.

En un comunicado, Minnicelli afirmó que la alimentación proporcionada no responde a una dieta apta para personas con diabetes insulinodependientes: "En el desayuno le dieron cinco panes, veneno para él", señaló. En la misma línea, denunció que el detenido pidió agua caliente para preparar mate cocido, pero que le fue negada, al igual que el acceso a una ducha. También mencionó que De Vido no puede comunicarse con el exterior debido a que sólo hay un teléfono con tarjeta disponible, cuyo funcionamiento no le fue explicado adecuadamente, y al que se puede acceder solo una vez hasta las 20 horas.

Minnicelli aseguró que su esposo tampoco tiene acceso a su medicación habitual. En cuanto al pedido de prisión domiciliaria, sostuvo que el tribunal ordenó una nueva pericia médica y un informe socioambiental en su domicilio.

 

