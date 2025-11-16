Morillo elige a un nuevo intendente

En esta jornada, los habitantes de Rivadavia Banda Norte concurrirán a las urnas para definir a las nuevas autoridades municipales. Entre las 8 y las 18, un total de 8.914 ciudadanos estarán habilitados para votar en 30 mesas receptoras distribuidas en nueve establecimientos educativos.

El Tribunal Electoral de la Provincia de Salta habilitó el padrón online y un simulador de voto que puede consultarse en simulador.electoralsalta.gob.ar, donde figuran todos los candidatos y listas habilitadas.

Seis postulantes competirán por la intendencia de Rivadavia Banda Norte: Miguel Arias, del Frente Plural; Avelino Vidal, por el partido Felicidad; Ariel Gervacio Arias, de Primero Salta; Néstor Alejandro Montes, del Partido del Trabajo y del Pueblo; Luis Rolando Córdoba, por Representar y Mario Alberto Romero, de Primero los Salteños.

La elección se desarrollará luego de la intervención de la Municipalidad de Coronel Juan Solá (Morillo), dispuesta por el gobernador Gustavo Sáenz en noviembre de 2024, tras la detención del entonces intendente Atta Miguel Gerala, acusado por el saqueo de rieles y material ferroviario en el ramal C-25.