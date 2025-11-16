PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
15°
16 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Inflación
Cuotas Colegios privados
Taekwondo
Liguilla de Rugby
Hipismo
relatos de salta
control del espacio aéreo en el norte argentino
acuerdo comercial con EEUU.
Escándalo de corrupción en ANDIS
Inflación
Cuotas Colegios privados
Taekwondo
Liguilla de Rugby
Hipismo
relatos de salta
control del espacio aéreo en el norte argentino
acuerdo comercial con EEUU.
Escándalo de corrupción en ANDIS

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR BLUE

$1430.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

Morillo elige a un nuevo intendente

Luego de la intervención y la destitución de Atta Gerala.
Domingo, 16 de noviembre de 2025 01:43
M. Córdova, el interventor.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En esta jornada, los habitantes de Rivadavia Banda Norte concurrirán a las urnas para definir a las nuevas autoridades municipales. Entre las 8 y las 18, un total de 8.914 ciudadanos estarán habilitados para votar en 30 mesas receptoras distribuidas en nueve establecimientos educativos.

El Tribunal Electoral de la Provincia de Salta habilitó el padrón online y un simulador de voto que puede consultarse en simulador.electoralsalta.gob.ar, donde figuran todos los candidatos y listas habilitadas.

Seis postulantes competirán por la intendencia de Rivadavia Banda Norte: Miguel Arias, del Frente Plural; Avelino Vidal, por el partido Felicidad; Ariel Gervacio Arias, de Primero Salta; Néstor Alejandro Montes, del Partido del Trabajo y del Pueblo; Luis Rolando Córdoba, por Representar y Mario Alberto Romero, de Primero los Salteños.

La elección se desarrollará luego de la intervención de la Municipalidad de Coronel Juan Solá (Morillo), dispuesta por el gobernador Gustavo Sáenz en noviembre de 2024, tras la detención del entonces intendente Atta Miguel Gerala, acusado por el saqueo de rieles y material ferroviario en el ramal C-25.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD