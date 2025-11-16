PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
15°
16 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Inflación
Cuotas Colegios privados
Taekwondo
Liguilla de Rugby
Hipismo
relatos de salta
control del espacio aéreo en el norte argentino
acuerdo comercial con EEUU.
Escándalo de corrupción en ANDIS
Inflación
Cuotas Colegios privados
Taekwondo
Liguilla de Rugby
Hipismo
relatos de salta
control del espacio aéreo en el norte argentino
acuerdo comercial con EEUU.
Escándalo de corrupción en ANDIS

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR BLUE

$1430.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Salta: tráfico de cannabis en altura

Gendarmería descubrió y secuestró un cargamento de marihuana de 361 kilos a 3.775 metros sobre el nivel del mar.
Domingo, 16 de noviembre de 2025 01:43
La soledad de la Puna no es obstáculo para el negocio de la muerte.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un operativo de Gendarmería Nacional en plena Puna salteña permitió el secuestro de más de 361 kilos de marihuana que ingresaron al país desde Chile por una zona de difícil acceso, en inmediaciones del volcán Salín y el hito fronterizo XVI – X. Esto ocurrió a 3.775 metros de altura sobre el nivel del mar.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Sección Núcleo del Escuadrón 22 "San Antonio de los Cobres", que patrullaban la línea limítrofe cuando detectaron dos camionetas ingresando a alta velocidad desde el vecino país.

Al realizar señas para que detuvieran la marcha, uno de los conductores evadió el control, mientras que el acompañante que viajaba en el segundo vehículo intentó huir a pie pero fue interceptado por los gendarmes. Dentro de esa camioneta Toyota Hilux sin patente, el personal secuestró un teléfono satelital y una antena, elementos típicamente utilizados para coordinar pasos ilegales en zonas sin señal.

Poco después, mientras la patrulla se dirigía hacia el Grupo Socompa, los gendarmes observaron otro vehículo descendiendo por un camino interno de un antiguo proyecto minero. Al llegar, encontraron otra Toyota Hilux, color bordo y sin patente, abandonada y con las puertas abiertas. En la caja había varios bultos envueltos en bolsas tipo arpillera.

Dentro de ellas se halló una sustancia vegetal amarronada, de fuerte olor penetrante, similar a la marihuana. La prueba Narcotest confirmó que se trataba de cannabis sativa, con un peso total de 361,769 kilos. La Fiscalía Federal de Salta ordenó el secuestro de ambos vehículos, la droga y la detención del involucrado.

La frontera norte

Aunque el operativo ocurrió en plena cordillera, este nuevo cargamento vuelve a encender las alarmas sobre el movimiento del narcotráfico en Salta. La provincia integra uno de los corredores más calientes de la Argentina.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD