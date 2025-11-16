Salta: tráfico de cannabis en altura

Un operativo de Gendarmería Nacional en plena Puna salteña permitió el secuestro de más de 361 kilos de marihuana que ingresaron al país desde Chile por una zona de difícil acceso, en inmediaciones del volcán Salín y el hito fronterizo XVI – X. Esto ocurrió a 3.775 metros de altura sobre el nivel del mar.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Sección Núcleo del Escuadrón 22 "San Antonio de los Cobres", que patrullaban la línea limítrofe cuando detectaron dos camionetas ingresando a alta velocidad desde el vecino país.

Al realizar señas para que detuvieran la marcha, uno de los conductores evadió el control, mientras que el acompañante que viajaba en el segundo vehículo intentó huir a pie pero fue interceptado por los gendarmes. Dentro de esa camioneta Toyota Hilux sin patente, el personal secuestró un teléfono satelital y una antena, elementos típicamente utilizados para coordinar pasos ilegales en zonas sin señal.

Poco después, mientras la patrulla se dirigía hacia el Grupo Socompa, los gendarmes observaron otro vehículo descendiendo por un camino interno de un antiguo proyecto minero. Al llegar, encontraron otra Toyota Hilux, color bordo y sin patente, abandonada y con las puertas abiertas. En la caja había varios bultos envueltos en bolsas tipo arpillera.

Dentro de ellas se halló una sustancia vegetal amarronada, de fuerte olor penetrante, similar a la marihuana. La prueba Narcotest confirmó que se trataba de cannabis sativa, con un peso total de 361,769 kilos. La Fiscalía Federal de Salta ordenó el secuestro de ambos vehículos, la droga y la detención del involucrado.

La frontera norte

Aunque el operativo ocurrió en plena cordillera, este nuevo cargamento vuelve a encender las alarmas sobre el movimiento del narcotráfico en Salta. La provincia integra uno de los corredores más calientes de la Argentina.