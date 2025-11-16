Cortes de luz en distintas zonas de Capital y la provincia por la lluvia y el viento

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La intensa inestabilidad climática que afecta a Salta desde el domingo al mediodía generó interrupciones en el servicio eléctrico en distintos puntos de la provincia. De acuerdo a lo informado por Edesa, las tormentas de variada intensidad provocaron conductores cortados y fallas en instalaciones del sistema eléctrico, lo que derivó en cortes en barrios de la zona sur de la ciudad de Salta y en localidades del Valle de Lerma.

Desde la empresa distribuidora informaron que el servicio se está normalizando de manera progresiva en los sectores afectados, aunque advirtieron que, ante la continuidad del alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes, pueden producirse nuevas interrupciones en las próximas horas.

Las cuadrillas operativas mantienen un monitoreo permanente del sistema y trabajan en el restablecimiento total del servicio.

Pedido a la comunidad y recomendaciones

La distribuidora solicitó a la población que, ante la presencia de cables cortados u otras situaciones riesgosas, se dé aviso inmediato a los canales oficiales de contacto. Además, reiteró una serie de recomendaciones de seguridad:

Si ingresa agua al domicilio, cortar el servicio eléctrico desde el interruptor general.

Evitar el contacto con cables cortados o instalaciones eléctricas externas.

No intentar retirar objetos caídos sobre las líneas aéreas.

Evitar circular por calles anegadas .

Permanecer a resguardo en un lugar seguro mientras continúe la inestabilidad.

“Agradecemos la comprensión y colaboración de la comunidad”, señalaron desde la empresa al remarcar que el seguimiento de la situación es constante.

Canales de contacto para reclamos técnicos

Los usuarios pueden realizar consultas o reportar inconvenientes a través de: