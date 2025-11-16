PUBLICIDAD

Municipios

Ariel Arias, de Primero Salta, es el nuevo intendente de Morillo

Con el 93,33% de las actas publicadas, Ariel Gervacio Arias, de Primero Salta, se impuso con el 43,77% de los votos y se convirtió en el nuevo jefe comunal. La elección se realizó tras la intervención municipal dispuesta en 2024, luego de la detención de Atta Miguel Gerala por el saqueo de rieles en el ramal C-25.
Domingo, 16 de noviembre de 2025 17:50
Los comicios en Rivadavia Banda Norte ya tienen ganador: Ariel Gervacio Arias, de la Lista 224 – Primero Salta, fue electo nuevo intendente de Morillo al obtener el 43,77% de los votos, lo que equivale a 2.408 sufragios. El resultado se conoce con el 93,33% de las actas publicadas, según los datos del Tribunal Electoral de Salta.

En segundo lugar se ubicó Mario Alberto Romero, de la Lista 400 – Primero los Salteños, con el 27,85% ( 1.532 votos ), mientras que en tercer puesto quedó Avelino Vidal, de la Lista 227 – Felicidad, con el 9,18% ( 505 votos ). Más atrás se posicionaron Luis Rolando Córdoba, de la Lista 237 – Representar, con el 9,00% ( 495 votos ); Néstor Alejandro Montes, de la Lista 74 – Partido del Trabajo y del Pueblo, con el 6,54% ( 360 votos ); y Miguel Arias, de la Lista 216 – Frente Plural, con el 3,65% ( 201 votos ).

En total, se emitieron 5.563 votos, sobre 8.914 electores habilitados, lo que representa una participación del 67,64%. De ese total, 5.501 fueron votos válidos afirmativos ( 98,89% ), mientras que el voto en blanco alcanzó el 0,99% ( 55 sufragios ). Además, se registró 1 voto impugnado ( 0,02% ) y 6 votos observados ( 0,11% ).

La elección de intendente en Morillo se llevó adelante en un contexto político particular. El municipio de Coronel Juan Solá (Morillo) se encuentra intervenido desde noviembre de 2024, cuando el gobernador Gustavo Sáenz dispuso la medida tras la detención del entonces intendente Atta Miguel Gerala, acusado por el saqueo de rieles y material ferroviario en el ramal C-25. La votación de este domingo permitió que los vecinos volvieran a elegir a sus autoridades municipales mediante el voto popular.

La jornada electoral se desarrolló entre las 8 y las 18, con 30 mesas distribuidas en nueve establecimientos educativos. Con el triunfo de Arias, Rivadavia Banda Norte pone fin al período de intervención y se encamina a una nueva etapa institucional, con un intendente surgido de las urnas.

