Cristiano Ronaldo jugará el Mundial 2026, tras la goleada de Portugal a Armenia: los clasificados hasta hoy

inicia sesión o regístrate.
La selección de Portugal, sin Cristiano Ronaldo, goleó esta tarde como local por 9 a 1 a Armenia y se clasificó al Mundial 2026 como líder del Grupo F de las Eliminatorias Europeas.
Portugal se convirtió en el cuarto equipo europeo en clasificar al Mundial 2026 y será su novena participación.
En el primer tiempo, marcaron para los lusitanos Renato Veiga, a los 7 minutos, Goncalo Ramos a los 28, Joao Neves a los 30 y 41, y Bruno Fernandes en tiempo de descuento, mientras que Eduard Spertsyan, a los 18, había igualado de manera transitoria para el perdedor.
En el complemento, Portugal redondeó la goleada por intermedio de Bruno Fernandes con otro dos tantos, a los 6 y 27 minutos, Joao Neves, a los 36, y Francisco Conceicao, a los 47.
El equipo de Roberto Martínez dejó atrás el tropiezo en Irlanda y resolvió la noche con autoridad. Renato Veiga abrió el marcador de cabeza y Armenia igualó por intermedio de Eduard Spertsyan, aunque la reacción local apareció de inmediato.
Gonçalo Ramos anotó el segundo y João Neves amplió la diferencia con un doblete que incluyó un tiro libre que desató la euforia del público. El 5-1 al entretiempo anticipó un cierre cómodo. Bruno Fernandes asumió el mando en la segunda parte con el primer hat-trick de su carrera en la selección, dos penales y un derechazo.
João Neves agregó el octavo para completar una noche inolvidable con tres goles en su cuenta y Francisco Conceição selló el noveno en la última pelota del partido.
Los 32 clasificados (hasta el 16 de noviembre)
- Estados Unidos (Concacaf)
- Canadá (Concacaf)
- México (Concacaf)
- Japón (AFC)
- Nueva Zelanda (OFC)
- Irán (AFC)
- Argentina (Conmebol)
- Uzbekistán (AFC)
- Corea del Sur (AFC)
- Jordania (AFC)
- Australia (AFC)
- Brasil (Conmebol)
- Ecuador (Conmebol)
- Uruguay (Conmebol)
- Colombia (Conmebol)
- Paraguay (Conmebol)
- Marruecos (CAF)
- Túnez (CAF)
- Egipto (CAF)
- Argelia (CAF)
- Ghana (CAF)
- Cabo Verde (CAF)
- Sudáfrica (CAF)
- Qatar (AFC)
- Inglaterra (UEFA)
- Arabia Saudita (AFC)
- Costa de Marfil (CAF)
- Senegal (CAF)
- Francia (UEFA)
- Croacia (UEFA)
- Portugal (UEFA)
- Noruega (UEFA)