VIDEOS. Primera Nacional: polémica clasificación de Madryn a la final de reducido y bochornoso final con incidentes

Deportivo Madryn consiguió una polémica clasificación a la final del reducido de la Primera Nacional, al vencer por 1 a 0 a Deportivo Morón en el partido de vuelta que terminó con serios incidentes entre los futbolistas de ambos planteles y la Policía local.

El Depo se puso en ventaja con un gol de cabeza de Santiago Postel, a los 14 minutos de la primera etapa, luego de un tiro libre ejecutado por Nazareno Solís: Morón protestó que no hubo infracción en esa jugada y la repetición de a TV se observa que no había falta.

Sin embargo, el árbitro Pablo Echavarría marcó ese tiro libre y desde allí llegó el único gol del encuentro.

En el segundo tiempo, Morón se quedó con uno menos por la expulsión de Livera (bien expulsado), por pegarle un codazo a un jugador de Madryn.

Pero minutos después, el árbitro Echavarría no midió con la misma vara y ante una dura patada del jugador de Madryn, Montagna, contra Kubiszyn, de Morón, solo sacó amarilla. El gallito jugaba con diez jugadores y queda más de media hora de partido.

Cuando Echavarría marcó el final del encuentro, los jugadores de Morón fueron a reclamarle los fallos polémicos entendiéndo que habían sido perjudicados, y luego se enfrentaron con los futbolistas de Madryn. El caos ganó la escena, las patadas, las piñas y los empujones también, y ni la intervención de la Policía frenó la locura.

Los futbolistas del gallito quedaron enfrentados con los uniformados, desde donde arrojaron gas pimienta, generando aún más violencia en el campo de juego.

De esta manera, Deportivo Madryn logró la clasificación por la ventaja deportiva (1-1 en el global) y jugará la final del reducido, por el segundo ascenso, frente a Estudiantes de Río Cuarto.