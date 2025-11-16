Boca vs. Tigre, EN VIVO, por el Torneo Clausura: mirá el minuto a minuto

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Boca Juniors empata con Tigre 0 a 0 en La Bombonera, por el duelo correspondiente a la última jornada de la fase regular del Torneo Clausura 2025.

El “Xeneize” llega a este compromiso después del sólido triunfo por 2-0 en el Superclásico, en el cual Exequiel Oscar Zeballos y Miguel Merentiel convirtieron los goles.

Por otra parte, el “Matador” de Victoria visita La Bombonera con un triunfo previo al encuentro, venció 1-0 a Estudiantes de La Plata con el tanto de Elías Cabrera.

Partido en desarrollo...

El minuto a minuto de Boca vs. Tigre