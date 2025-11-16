PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
16 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Elecciones en Chile
Autos
Turismo
Mundial 2026
Cuidado de la tercera edad
Liga Profesional
Primera Nacional
Liga Profesional
Liga Profesional
Copa Libertadores
Elecciones en Chile
Autos
Turismo
Mundial 2026
Cuidado de la tercera edad
Liga Profesional
Primera Nacional
Liga Profesional
Liga Profesional
Copa Libertadores

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR BLUE

$1430.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Las dos chances que le quedan a River para ir a la Copa Libertadores 2026

Al millonario le queda una oportunidad dependiendo de sí mismo, y otra esperando resultados ajenos, como por ejemplo, que Boca salga campeón del Clausura.
Domingo, 16 de noviembre de 2025 20:38
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

 River cerró la fase de grupos del Torneo Clausura 2025 sin poder cumplir su objetivo inmediato: subir al tercer puesto de la Tabla Anual y asegurar su lugar en el repechaje de la Copa Libertadores 2026.

Notas Relacionadas

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, tras el empate sin goles frente a Vélez este domingo, el “Millonario” quedó cuarto con 53 unidades, posicionándose, por ahora, en zona de Copa Sudamericana.

Con esta situación, a River le quedan solo dos caminos para evitar ver el máximo torneo continental por televisión el próximo año.

River depende de sí mismo para ir a la Libertadores

La única manera en que el conjunto de Marcelo Gallardo puede asegurar su lugar directamente en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 es consagrándose campeón del Torneo Clausura.

Esta opción parece la más compleja debido a la actual racha negativa del equipo, que acumula varias jornadas sin conseguir triunfos.

River puede ir al repechaje de la Copa Libertadores

Si River finaliza el Clausura en la cuarta posición, mantiene una tVi3ug posibilidad matemática para ingresar al repechaje de la Libertadores. Para ello, el Millonario necesita que el campeón del Clausura sea alguno de los tres equipos que ya están por encima de él en la Tabla Anual: Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors.

En caso de que cualquiera de estos tres equipos logre el título, la plaza que les corresponde por la Tabla Anual se liberará, ingresando River a ese cupo del repechaje.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD