Coca Markó presentó el videoclip de "Nada que no sepas"

Coca Markó consolida su propuesta musical. Hace unas semanas, presentó el videoclip de "Nada que no sepas", un tema de su autoría que integra el álbum "Cuéntale". Este lanzamiento tuvo un enfoque particular, ya que el video se realizó en honor a los trabajadores de los talleres de autos, un sector donde sabe que su música es escuchada a través de las radios tropicales de la ciudad.

El videoclip, producido y masterizado íntegramente en Salta, ya está disponible en su canal de YouTube: Coca Markó Cumbia (https://www.youtube.com/watch?v=bW6t1nFS3N4).

Cuéntale

El músico y peluquero ya presentó su álbum debut, "Cuéntale", un trabajo que él mismo define como "cumbias de peluquería", ya que muchas de las letras nacieron se su profesión. Las canciones románticas de su repertorio le han valido ser llamado "la nueva voz de la cumbia", un ritmo que en la provincia tiene destacadísimos intérpretes.

Coca lleva más de 18 años en el oficio de peluquero, en villa 20 de Febrero, y compone y canta. Notó el rol que asumía, escuchando las historias que sus clientas no se animaban a contar. El músico les pedía: "Anímate a decir lo que me estás contando a mí a esa persona". De allí surgió no solo el nombre del álbum, sino la temática de sus letras: historias de amor, desamor, recuerdos y los sentimientos no dichos.

"La cumbia romántica tiene eso en sus letras", dice, y agrega: "Es un universo donde pertenecemos todos. ¿Quién no tiene ese lado romántico? Todos tenemos esa cumbia que nos hace llorar y bailar a vez". "Espero lograr eso con mis canciones. Ver bailar a la gente emocionada seria para mi un sueño", concluye.

El disco fue producido musicalmente por Martín Aguirre, hijo de Ricky Maravilla, un factor que cimentó la impronta del proyecto. El primer sencillo, que le dio nombre al álbum, "Cuéntale", se lanzó junto a su videoclip, seguido por temas como "Mil monedas en la fuente". Luego vinieron más temas propios y covers del folclore musicalizadas en tiempo de cumbia. El álbum se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Coca Markó sigue firme en que su música llegue al corazón de la gente. "La cumbia romántica tiene eso en sus letras. Es un universo donde pertenecemos todos, ¿quién no tiene ese lado romántico? Todos tenemos esa cumbia que nos hace llorar y bailar a la vez", dice el artista.

En vivo

Tras lanzar el disco, el siguiente paso fue defenderlo en vivo. El músico y su banda, dirigida por el maestro Leo Blas, comenzaron a presentarse en la ciudad. "Ya hice un pub muy conocido de La Balcarce, Pepper's Bar, en abril y mayo, y fueron mi primeros encuentros con la gente. Cantamos y bailamos juntos mis canciones", recuerda.

El artista salteño agradeció el apoyo de los medios locales por acompañarlo desde el inicio de su carrera.