Policiales

Un detenido y cuatro heridos tras el incendio intencional de una vivienda

El hecho ocurrió en un barrio de la localidad de Salvador Mazza. El autor material del siniestro habría salido de la cárcel hace recientemente.
Domingo, 16 de noviembre de 2025 22:50
Bomberos trabajaron en la vivienda quemada. Foto: Cotes - Infopocitos
Un grave hecho se registró este domingo por la tarde en el barrio Ferro, de Salvador Mazza, donde una vivienda quedó totalmente envuelta en llamas. Bomberos voluntarios trabajaron intensamente para controlar el fuego, mientras vecinos intentaban colaborar con baldes y mangueras.

El incendio habría sido intencional, según relataron testigos. En el lugar, la Policía detuvo a un hombre, quien habría sido identificado como el presunto autor del siniestro.

De acuerdo a la información preliminar, el sujeto habría salido recientemente de la cárcel y se presentó en la casa de sus padres, ubicada entre las calle San Luis e Hipólito Yrigoyen, en Barrio Ferroviario.

Bomberos trabajaron en la vivienda quemada. Foto: Cotes - Infopocitos

Tras una fuerte discusión, y aprovechando que los dueños de la vivienda se ausentaron por unos minutos, el hombre habría ingresado nuevamente y prendido fuego el interior del domicilio.

Vecinos indicaron que, tras iniciar el incendio, el sujeto incluso se subió al techo para observar cómo ardía la casa, mientras las llamas avanzaban rápidamente.

Cuatro personas heridas

Como consecuencia del siniestro, cuatro personas resultaron afectadas por el fuego y el humo. Uno de ellos permanece en estado grave, mientras que los otros tres se encuentran en observación en el hospital de Salvador Mazza.

Entre los heridos se encuentran dos vecinos, quienes ingresaron a la vivienda para colaborar y tratar de apagar las llamas antes de la llegada de los bomberos.

El sospechoso fue reducido y detenido en el lugar. La Justicia abrió una causa para investigar el hecho, que podría caratularse como incendio intencional y lesiones, sin descartar agravantes por la presencia de familiares afectados.

 

