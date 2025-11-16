PUBLICIDAD

Escándalo de corrupción en ANDIS
Televisión
Secuestro de armas de fuego
Narcotráfico en Salta
Golpe al narcotráfico
Eleccion en Morillo
Rugby
Nicolás Arce, referente de la LLA
Alerta Meteorológico para Salta
Municipios

VIDEO. Se desarrolla con normalidad la votación en Morillo: la localidad elige a su nuevo intendente

Tras la intervención y la destitución de Atta Gerala, Morillo abrió este domingo la jornada electoral con total normalidad. Son 8.914 los ciudadanos habilitados para votar entre las 8 y las 18 en 30 mesas distribuidas en nueve escuelas.
Domingo, 16 de noviembre de 2025 09:03
La jornada electoral comenzó puntualmente a las 8 en Coronel Juan Solá (Morillo-Rivadavia Banda Norte), donde los vecinos concurren hoy a las urnas para elegir a su próximo intendente, en una votación que se desarrolla con normalidad tras meses de tensión institucional.

Según informó el Tribunal Electoral de la Provincia, están habilitados para votar 8.914 ciudadanos, distribuidos en 30 mesas ubicadas en nueve establecimientos educativos del municipio. La votación se extenderá hasta las 18.

 

Como parte de los recursos disponibles para los electores, el organismo habilitó el padrón online y un simulador de voto que puede consultarse en el sitio oficial del Tribunal Electoral provincial. Allí figuran las listas y los candidatos autorizados para participar en esta elección extraordinaria.

En total, seis postulantes compiten por la conducción del municipio de Rivadavia Banda Norte:

• Miguel Arias (Frente Plural)

• Avelino Vidal (Partido Felicidad)

• Ariel Gervacio Arias (Primero Salta)

• Néstor Alejandro Montes (Partido del Trabajo y del Pueblo)

• Luis Rolando Córdoba (Representar)

• Mario Alberto Romero (Primero los Salteños)

La elección cobra especial relevancia luego de la intervención municipal y la posterior destitución de Atta Gerala, situación que derivó en este llamado a votación para restablecer la conducción institucional.

Con las escuelas abiertas y la participación desarrollándose sin incidentes, Morillo se encamina a definir a sus nuevas autoridades municipales.

