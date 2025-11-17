PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
11°
17 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Incendio en Ezeiza
reforma laboral de Milei
Gobierno nacional
violencia barrial
reforma laboral de Milei
Especial
Incendio en Ezeiza
reforma laboral de Milei
Gobierno nacional
violencia barrial
reforma laboral de Milei
Especial

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR BLUE

$1430.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

El fuego consumió totalmente un frigorífico

Una bombera resultó levemente lesionada en la emergencia.
Lunes, 17 de noviembre de 2025 01:00
El fuego devastó un frigorífico.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un incendio de gran magnitud se desató ayer por la mañana en un frigorífico de Posadas, donde se registraron tres explosiones y una bombera tuvo que ser asistida por un episodio de falta de oxígeno. El siniestro ocurrió en el local Campo San Isidro, ubicado en la colectora Leonardo Favio y la calle Salvador Azula, en el barrio Fátima.

El fuego comenzó a las 10.30 y rápidamente se extendió por el sector del depósito y estacionamiento, donde diversos elementos quedaron completamente destruidos, informaron medios locales. En el lugar solo se encontraba el sereno, quien logró salir a tiempo.

Los equipos de emergencia llegaron pasadas las 11 y, durante las primeras maniobras, detectaron al menos tres explosiones dentro del predio, lo que dificultó el combate del incendio y obligó a extremar las medidas de seguridad. En la primera etapa trabajaron cinco dotaciones, a las que luego se sumó una sexta unidad.

Personal de la Policía de Misiones, del Cuerpo de Bomberos y de la Unidad Regional X supervisó las tareas y evaluó la estructura del edificio para evitar riesgos adicionales. La columna de humo, las explosiones y la magnitud del fuego generaron preocupación entre los vecinos, por lo que se decidió vallar la zona.

Aunque el incendio fue controlado, continuaban las labores de enfriamiento y remoción en el interior del predio. Las causas del siniestro aún no fueron establecidas y permanecen bajo investigación.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD