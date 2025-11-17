Se perdieron más de 276 mil empleos

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas cayó entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, lo que representó una pérdida de 276.624 puestos de trabajo, según reveló un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa).

Esto quiere decir que desde la asunción de Javier Milei se redujeron en un 2,81% los puestos de trabajo registrados en unidades productivas, lo que significó una pérdida de más de 432 trabajadores por día en ese período.

El esquema laboral pasó de 9.857.173 en noviembre de 2023 a 9.580.549 en agosto de 2025.

El sector más afectado fue el de "Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria", con una reducción de 86.982 trabajadores en 21 meses del Gobierno libertario.

Le sigue el sector de "Construcción", que perdió 76.292 puestos en el mismo período. También registraron caídas significativas los sectores de "Servicios de transporte y almacenamiento" (59.838 puestos menos), e "Industria manufacturera" (55.941 puestos menos).

"Construcción", a su vez, fue el sector más afectado en términos relativos: cayó 16% la cantidad de trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y agosto de 2025.

Seguido por "Servicios de transporte y almacenamiento", con una retracción del 11,2%; y "Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento" que registró una disminución del 7,1% en el mismo período.

Con respecto a empleadores con trabajadores registrados, en los primeros 21 meses del gobierno de Milei disminuyeron de 512.357 a 493.193: una contracción de 19.164 empresas, es decir, casi 30 empresas por día.